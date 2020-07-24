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死在家中長屍斑！她進門遭丈夫推頭　詭成「裸體血屍」躺床…婆婆進門嚇傻

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▲▼女子與未婚夫爭執完遭到殺害，陳屍家中。（圖／翻攝自Ласточка）

▲女子與未婚夫爭執完遭到殺害，陳屍家中。（圖／翻攝自Ласточка下同）

記者陳亭伃／綜合報導

原本該是滿心歡喜的喜事，竟成恐怖家暴悲劇。俄羅斯莫斯科一名26歲的女子潘克拉托娃（Marina Pankratova）原本準備嫁給未婚夫華洛寧（Alexander Voronin），未料卻在婚禮前被發現陳屍在住處、全身赤裸，發現屍體的則是華洛寧的母親，絲毫不知道小倆口之間發生什麼事情，兒子也失蹤，緊張的立刻報警。

綜合俄媒報導，潘克拉托娃再過幾日就要舉行婚禮，然而卻被準婆婆發現陳屍在住家，警方一開始就發現其未婚夫華洛寧音訊全無，認定與命案有直接關係進行調查。然而就在兩人住家門口的監視器中，發現兩人在從度假別墅回家後，似乎在家門口有些爭執，潘克拉托娃當時哭喪著臉，華洛寧則是相當憤怒的表情，甚至還在女方進門前，用力地推了她的頭。

▲▼女子與未婚夫爭執完遭到殺害，陳屍家中。（圖／翻攝自Ласточка）

▲女子被發現陳屍床上已經出現屍斑。

根據警方調查，潘克拉托娃在不久前，曾在社群網站上發出自己遭到家暴的貼文，但兩人和好之後即刪文，甚至也有報警申訴家暴案，和好後也撤回，未料這次與未婚夫爭執之後，竟遭到殺害。

警方進到命案現場調查，發現潘克拉托娃陳屍在房內，身上已經出現屍斑，且渾身是血，旁邊還有一把手槍，而監視器則拍到華洛寧在犯案後，背著包包逃離。附近鄰居得知潘克拉托娃遭到殺害相當震驚，因為小倆口在眾人眼中「相當友善而且聰明」，根本不像是會犯下殺人案的樣子。

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