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豪飲威士忌酒醉斷片！台中妹醒來「內褲不見」遭撿屍…廚師判賠60萬免坐牢

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▲▼示意圖,社會,暴力,濫用,成人,害怕的,突擊,刑事,暗,絕望,恐懼,手,恐怖,女,犯罪,概念,蕭條,性侵,案件。（圖／123RF）

▲小美用最後力氣反抗仍被侵犯。非當事人。（示意圖／123RF）

記者黃可昀／綜合報導

台中市一名蔡姓廚師去年10月17日和朋友到夜店喝酒作樂，期間對包廂內一名女子（以下化名「小美」）意圖不軌，見對方喝醉後就與友人把她帶到旅館休息，於凌晨3點多性侵得逞。台中地院法官認為，蔡男並沒有用暴力手段傷害小美，開庭時也坦承所有犯行，因此從輕判刑1年10個月，並緩刑3年。

判決書指出，小美在包廂內飲用了威士忌、野格加紅牛、調酒等酒類後，開始覺得頭昏眼花站不穩，於是蔡男凌晨2時53分協同其他2名友人，一起搭車把小美帶到旅館休息，2名友人凌晨3時21分先行離開房間，剩下蔡男與小美單獨共處一室，蔡男便開始上下其手，小美當時用僅存的意識表示「不要用！」但後來仍被蔡男性侵，由於太過爛醉無法反抗也失去記憶。

▲桃園市14歲少女指控繼父去年趁她睡覺時性侵得逞，且有多次猥褻情事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲回到家清醒後馬上報警。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小美睡醒後見到蔡男躺在旁邊呼呼大睡，自己走到浴室如廁才發現，雖然有穿褲子但內褲不見了，仔細回想仍想不起來昨晚發生什麼事，凌晨6點回到家才想起片段記憶，驚覺自己遭到侵犯，立刻報警處理。

法官指出，蔡男為逞一己私慾，利用小美酒醉無意識狀態強行性交，造成對方身心傷害，但考量到他犯後態度良好，也與小美達成調解，此外，也兼衡到蔡男剛高職畢業，擔任廚師，月薪3.5萬，最後決定酌量減輕其刑，輕判1年10月，再給他緩刑3年，但必須賠償小美60萬元，全案仍可上訴。

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撿屍性侵喝醉

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