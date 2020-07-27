戴口罩經濟又不會復甦！墨西哥總統狂言「沒必要」　打臉WHO勸告

▲墨西哥總統歐布拉多堅持不用戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在南北美洲肆虐猖狂，墨西哥疫情排行全球第6，總確診人數達到390516人、死亡病例43680人疫情嚴峻，然而墨西哥總統歐布拉多（Lopez Obrador）卻堅持表示，「戴口罩防疫根本沒有醫學根據，所以沒有打算這樣做」，且也不特別在國內宣導。

綜合外媒報導，墨西哥總統歐布拉多24日表示，「戴口罩根本沒有醫學根據，且如果戴口罩是經濟復甦的一種方式，那麼我會立刻戴上口罩，但並不是這樣的，我只會遵循醫生與科學家的建議」。現年66歲的歐布拉多可以說是新冠肺炎的高危險群，然而在其政策與個人之中，並未將戴口罩視為重要防疫措施。

面對記者質疑，歐布拉多提到唯一戴口罩的可能，「我到必要的地方就會戴，基本上都會保持一定的距離」。然而墨西哥境內光在上周五（24日）當天就通報7500例確診，甚至死亡人數過多導致墳場已經不夠埋葬。

據悉，本月初歐布拉多曾到華盛頓與美國總統川普會面，當時可能被要求，因此有戴上口罩，然而回到墨西哥境內，則僅保持社交距離防疫。墨西哥財政部長Arturo Herrera表示，政府應該應採取更多方法與預防措施來止住失控的新冠疫情，這樣才是重振國家經濟的方法。

WHO世界衛生組織上月坦承，「戴口罩確實用有」，呼籲全球人民應該要在公開場合佩戴口罩，「若正確配戴可以預防潛在的傳染性飛沫」。

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