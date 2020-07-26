　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李眉蓁、陳其邁首度同框！2人握手「互道加油」　出席茄萣萬福宮作醮儀式

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁、民進黨高雄市長補選候選人陳其邁雙雙到場參加「白砂崙萬福宮庚子科五朝王醮」活動。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁、民進黨高雄市長補選候選人陳其邁雙雙到場參加「白砂崙萬福宮庚子科五朝王醮」活動。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

記者黃子倩、陳羿妏／高雄報導

高雄市茄萣白砂崙萬福宮睽違18年，今26日上午舉行請新王儀式，當地的宗教盛事除了吸引許多民眾參加，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁、民進黨高雄市長補選候選人陳其邁也雙雙到場，而陳其邁抵達現場見到李眉蓁時，更主動與李眉蓁握手，兩人互道加油，展現君子之爭的態度。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁、民進黨高雄市長補選候選人陳其邁雙雙到場參加「白砂崙萬福宮庚子科五朝王醮」活動。（圖／記者黃子倩翻攝）

面對高雄市長補選投票僅剩20天，李眉蓁表示，因為老家就在茄萣白砂崙，也算是「女兒回故鄉」，熟門熟路備感親切，若能擔任高雄市長，也會重視宗教文化，並爭取經費協助文化傳承，積極協助發揚光大，同時，也會積極彌合城鄉差距，讓茄萣能有更大更好的發展。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁、民進黨高雄市長補選候選人陳其邁雙雙到場參加「白砂崙萬福宮庚子科五朝王醮」活動。（圖／記者黃子倩翻攝）

陳其邁則表示，「要不斷地往前衝，朝著自己設定的目標，爭取時間，握取每雙選民的手，這個很重要」，而提到會參加這次白砂崙萬福宮的活動原因，他提到此場宗教盛事，為茄萣今年非常重要、18年才有一次的，一有邀約就馬上答應要來。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁、民進黨高雄市長補選候選人陳其邁雙雙到場參加「白砂崙萬福宮庚子科五朝王醮」活動。（圖／記者黃子倩翻攝）

然而，根據現場狀況，李眉蓁、陳其邁兩人一開始雖握手互道加油，但徒步過程中李眉蓁多與主委談話，陳其邁則與支持者握手致意，兩人並沒有太大的交集。

►含多種天然植物精華

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
激戰女網友卻挨告！38分鐘錄音檔曝「妳坐上面」呻吟全錄下..
議員李雅靜論文口委爆「都自家人」驚見許崑源！本人、中山大學回
連喊3聲蛤！館長直播突收通知「緊急中斷」　凌晨3點爆：兒子腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／外出警戒！北北基19縣市全面大雨特報　防大雷雨彈襲

蘇貞昌已核定4千億建設給高雄　侯友宜：蠻羨慕的

陸戰隊2戰士殉職追贈褒揚令　追思影片「希望能常常回來看我們」同袍淚崩

時力民調／蔡英文滿意度60.8％　不滿意度上升5個百分點

李眉蓁揭潘朵拉盒子　柯文哲：從政後拿學位⋯不是找槍手就是放水

論文爭議全面開戰！高市議員李雅靜口試委員「都是自家人」...本人、中山大學回應了

國安五法與港版國安法不遑多讓？　時力民調：57％不認同

李眉蓁、陳其邁首度同框！2人握手「互道加油」　出席茄萣萬福宮作醮儀式

陳佩琪爆他乖乖上外科課程　柯文哲：就算當總統也不能丟了證書

逾六成不滿監院人事案…時力民調曝光　民進黨要負最大責任！

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

快訊／外出警戒！北北基19縣市全面大雨特報　防大雷雨彈襲

蘇貞昌已核定4千億建設給高雄　侯友宜：蠻羨慕的

陸戰隊2戰士殉職追贈褒揚令　追思影片「希望能常常回來看我們」同袍淚崩

時力民調／蔡英文滿意度60.8％　不滿意度上升5個百分點

李眉蓁揭潘朵拉盒子　柯文哲：從政後拿學位⋯不是找槍手就是放水

論文爭議全面開戰！高市議員李雅靜口試委員「都是自家人」...本人、中山大學回應了

國安五法與港版國安法不遑多讓？　時力民調：57％不認同

李眉蓁、陳其邁首度同框！2人握手「互道加油」　出席茄萣萬福宮作醮儀式

陳佩琪爆他乖乖上外科課程　柯文哲：就算當總統也不能丟了證書

逾六成不滿監院人事案…時力民調曝光　民進黨要負最大責任！

快訊／外出警戒！北北基19縣市全面大雨特報　防大雷雨彈襲

3樓民宅扔下寵物鼠！　牠「拖斷腿」淚眼癱馬路...結局惹鼻酸

美前亞太助卿羅素警告：美中無共識「雙邊緩衝已消失」

羽球國手撿屍人妻...客廳抓腳硬來！老公就在房間熟睡　她醒來崩潰：有異物入侵

五月天8月攻蛋超犀利趴！　18組重量級陣容曝光「蕭敬騰、周華健」全來了　

遭批廣宣費都拿來吃便當　經濟部官員喊冤「遭斷章取義」

快訊／夜襲潑漆中藥行！白車秒變3色前擋玻璃紅半邊　闆娘：高雄治安太扯

蘇貞昌已核定4千億建設給高雄　侯友宜：蠻羨慕的

周杰倫粉絲自創曲獻偶像　郎朗錄影轉達「他知道你是誰」圓夢

陸戰隊2戰士殉職追贈褒揚令　追思影片「希望能常常回來看我們」同袍淚崩

政治熱門新聞

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

陳玉珍「在職專班有必要寫論文？」網：有道理

半夜戰機「爆破音」升空！空軍基地證實了

藍議員也陷論文風暴　2口委引爭議

李眉蓁又哭了！競總成立哽咽致詞

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

李雅靜論文口試委員爭議！中山大學回應了

影／李眉蓁回擊「論文爭議」：學歷一點也不重要

中山大學這碩班「臉書追蹤10萬人↑」就可報考

國民黨揭「綠色論文門」：抄親戚論文、維基百科複製貼上

中山大學校長遭爆曾任民進黨智庫董事

朱立倫站台李眉蓁：12年前犯錯道歉是應該的

國民黨、教育部、台大聯手監控范雲長達9年

更多熱門

相關新聞

柯文哲看論文門：不是找槍手就是放水

柯文哲看論文門：不是找槍手就是放水

國民黨也反擊，指外界也應以同樣標準檢驗準監察院長陳菊、總統府秘書長蘇嘉全及民進黨高雄市長候選人陳其邁等。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲26日受訪表示，他認為政以後靠自己實力拿到學位的很少很少，要馬就是找槍手代寫，不然就是一定放水到底。

李雅靜論文口試委員爭議！中山大學回應了

李雅靜論文口試委員爭議！中山大學回應了

李眉蓁挨批不坦誠　黃光芹：國民黨真是集體自殺

李眉蓁挨批不坦誠　黃光芹：國民黨真是集體自殺

影／李眉蓁回擊「論文爭議」：學歷一點也不重要

影／李眉蓁回擊「論文爭議」：學歷一點也不重要

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

關鍵字：

高雄市長補選陳其邁李眉蓁

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

四叉貓看李眉蓁造勢「應該是穩惹」　網：穩有2種

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

李眉蓁論文門　竟讓「雷政儒命案」浮出

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面