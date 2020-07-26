李眉蓁、陳其邁首度同框！2人握手「互道加油」　出席茄萣萬福宮作醮儀式

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁、民進黨高雄市長補選候選人陳其邁雙雙到場參加「白砂崙萬福宮庚子科五朝王醮」活動。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

記者黃子倩、陳羿妏／高雄報導

高雄市茄萣白砂崙萬福宮睽違18年，今26日上午舉行請新王儀式，當地的宗教盛事除了吸引許多民眾參加，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁、民進黨高雄市長補選候選人陳其邁也雙雙到場，而陳其邁抵達現場見到李眉蓁時，更主動與李眉蓁握手，兩人互道加油，展現君子之爭的態度。

面對高雄市長補選投票僅剩20天，李眉蓁表示，因為老家就在茄萣白砂崙，也算是「女兒回故鄉」，熟門熟路備感親切，若能擔任高雄市長，也會重視宗教文化，並爭取經費協助文化傳承，積極協助發揚光大，同時，也會積極彌合城鄉差距，讓茄萣能有更大更好的發展。

陳其邁則表示，「要不斷地往前衝，朝著自己設定的目標，爭取時間，握取每雙選民的手，這個很重要」，而提到會參加這次白砂崙萬福宮的活動原因，他提到此場宗教盛事，為茄萣今年非常重要、18年才有一次的，一有邀約就馬上答應要來。

然而，根據現場狀況，李眉蓁、陳其邁兩人一開始雖握手互道加油，但徒步過程中李眉蓁多與主委談話，陳其邁則與支持者握手致意，兩人並沒有太大的交集。

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