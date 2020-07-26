13歲時父截肢停學撐起家無怨言　斗六女汪月秋獲孝行楷模

▲現年62歲的汪月秋女士面對家庭環境，無任何怨天尤人，其孝行獲得「109年度全國孝行獎孝行楷模」及「109年度雲林縣政府孝行楷模」等兩大殊榮的肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六「模範母親暨孝行楷模表揚」因受新冠肺炎疫情影響延期辦理表揚活動，今（25）日於斗六市公所斗六廳心舉辦，並邀請雲林縣街頭藝人協會、斗六市長安社區及龍潭社區發展協會等團體現場演奏好聽樂曲、腰鼓及舞蹈表演，整場活動超溫馨。

斗六市榴中里的模範母親，賴高金枝女士現年已78歲，在子女成年婚嫁後，即成為家人最有力的後盾，無論內外孫，多由她一手帶大，甚至為了兒孫的啟蒙教育，在59歲時報讀石榴國小夜補校，也因此現今家中兒孫輩的表現，無論是事業和學業更是卓然有成。

愛與陪伴就是對父母親最好的孝順，三光里的孝行楷模，現年62歲的汪月秋女士，在家中排行老四，手足們各自有家庭，目前汪女士與父母同住，獨自照料兩位身體不便的長者生活。於13歲時，父親因駕駛耕耘機不慎，致左腳截肢，自此無法再就學，必須開始工作分擔家裡經濟、扶養年幼的弟妹們。面對家庭環境，無任何怨天尤人；在面對雙親的居家照料，噓寒問暖且絲毫不怠慢，她的孝行獲得「109年度全國孝行獎孝行楷模」及「109年度雲林縣政府孝行楷模」等兩大殊榮的肯定。

斗六市長林聖爵表示，透過汪月秋女士孝行故事，也讓我們更懂得學會感恩，懂得回報，孝行天下的道理。也特別感謝現場的漂亮媽媽們，希望在今天這個表揚的日子，媽媽們可以放下家事及卸下肩上重擔，輕鬆享受孩子溫馨的祝福，在歡笑中度過愉快難忘的一天，也期勉大家一起來力行孝道，感恩孝敬母親與長輩，對母親抱持感恩、感謝、感激的心情。

▲斗六市榴中里的模範母親78歲的賴高金枝女士為了兒孫的啟蒙教育，在59歲時報讀石榴國小夜補校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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