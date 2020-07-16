雲林嶄新地標　雲禾大橋竣工落成通車！往來高鐵站更方便

▲雲林嶄新地標「雲禾大橋」啟用，雲林縣政府辦理高速鐵路站區北側道路改善工程16日舉行竣工通車典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府辦理「高速鐵路站區北側」道路改善工程16日聯合辦理竣工通車典禮，縣長張麗善偕同鐵道局呂新喜副總工程司及地方民意代表、鄉親等近400人，在在鳴炮聲中與在地耆老走過新橋，並搭車行經二崙湳仔村，一路通往二崙外環道，正式宣佈雲林嶄新地標「雲禾大橋」的啟用。

工務處長汪令堯說明，跨新虎尾溪橋梁連結虎尾高鐵特定區及二崙鄉，為全長174公尺，寬26.7公尺，搭配外置預力鋼索的脊背橋，中間塔高30公尺成稻穗形狀，為一座富涵農業意象的美麗橋梁，為正式取名為「雲禾大橋」，禾有水稻之意，也與「和」同音，雲禾確實能代表雲林縣水稻、農產之鄉的意義。

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雲林縣長張麗善表示，縣府針對工程品質特別重視，橋梁標更在辦理過程中，參與國家級工程獎項的評比，包括公共工程委員會公共工程金質獎、勞動部職業安全衛生署公共工程金安獎，都獲評審委員的肯定，並特別感謝在地鄉親在公共工程辦理期間所給予的支持，希望工程通車後，可有效紓解車流，健全交通網絡，帶動地方發展。

▲雲林縣長張麗善偕同鐵道局呂新喜副總工程司及地方民意代表、鄉親等近400人，在在鳴炮聲中與在地耆老走過「雲禾大橋」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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