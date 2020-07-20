　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

有愛無礙~　雲林偏鄉開辦「幸福小黃」　滿3人即發車

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣針對東勢往返麥寮需求，新闢兩條幸福小黃路線，每天提供往返共四固定班次及兩預約班次服務，今日舉辦推廣記者會，交通部公路總局副局長黃運貴親臨參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣針對東勢往返麥寮需求，新闢兩條幸福小黃路線，每天提供往返共四固定班次及兩預約班次服務，今日舉辦推廣記者會，交通部公路總局副局長黃運貴親臨參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣偏鄉地區缺乏公共運輸系統，東勢鄉「四美村」極限村落經各相關單位積極協調推動，針對東勢往返麥寮需求，新闢兩條幸福小黃路線，每天提供往返共四固定班次及兩預約班次服務，回應地方殷切期盼及滿足地方民眾就醫、就學、觀光與生活需求，今(20)日於東勢鄉賜安宮舉辦推廣記者會，交通部公路總局副局長黃運貴親臨參與。

今日上午記者會，由縣長張麗善、交通部公路總局副局長黃運貴、雲林縣議會副議長蘇俊豪、縣議員吳蕙蘭、東勢鄉長林維戊、多位交通部官員及地方各級民代共同進行啟動儀式，雲林縣第一條幸福小黃公車路線「T103昌南同安線」、「T104四美安南線」以計程車替代公車行駛，提供民眾優於一般客運及戶性服務，同時串聯公車及計程車的接駁，扶植計程車產業、增加運將的收入，提供縣民更為彈性之運輸服務。

交通部公路總局副局長黃運貴表示，公路總局為協助雲林縣府推動偏遠地區公共運輸，由嘉義區監理所、雲林監理站與縣府積極溝通，一起討論雲林縣內偏遠地區的鄉親需要公共運輸服務，過程中也請逢甲大學協助規劃，今年麥寮東勢幸福小黃通車，雲林縣府在張縣長帶領下，一直努力滿足偏遠地區民眾需求，公路總局每年將提供80萬元補助上限，跟縣府一起提升雲林偏遠地區公共運輸服務品質，歡迎鄉親多使用幸福小黃。

雲林縣長張麗善表示，原由交通部公路總局協調去年3月起由公路客運新增停靠四美村，然時間無法有效配合地方需求，經縣府工務處盤點及調查需求外，並與在地公所、村里長、意見領袖座談，確認當地民眾需求的路線及班次，並自今年3月9日至6月8日試營運培養運量；此次也感謝虎尾鎮好友計程車行對雲林公共運輸支持與付出，也感謝交通部公路總局對本路線提供相關營運補助費用。

雲林縣政府工務處表示，「T103昌南同安線」幸福巴士路線沿途行經東勢圖書館、東北村、南天宮、同安、同安村活動中心(同安長青食堂)、慈雲宮、興化寮、麥寮衛生所、日統客運麥寮站、麥寮鄉公所等10站，總里程數11.3公里；「T104四美安南線」幸福巴士沿途行經東勢圖書館、安南、新坤村、鎮天府、四美、東勢監理分站、麥寮衛生所、日統客運麥寮站、麥寮鄉公所等9站，總里程數11.5公里，每日共計4班次往返。

「幸福小黃公車」在營運時間(7:30-18:30)提供每日2預約班次，民眾只要於發車前一日或發車前3小時可電話向好友計程車行預約05-636-0000，預約人數達3人以上即可開行班次，收費標準比較市區客運路線，每人每次20元。詳細營運路線及班次表請上縣府網站(http://www.yunlin.gov.tw/)或電洽好友計程車行(05-6360000) 查詢。

▲雲林縣針對東勢往返麥寮需求，新闢兩條幸福小黃路線，每天提供往返共四固定班次及兩預約班次服務，今日舉辦推廣記者會，交通部公路總局副局長黃運貴親臨參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣針對東勢往返麥寮需求，新闢兩條幸福小黃路線，每天提供往返共四固定班次及兩預約班次服務，今日舉辦推廣記者會，交通部公路總局副局長黃運貴親臨參與。（圖／記者蔡佩旻攝）


►二手票券豐富你的生活

►「即日起，我退出老化黨。」


【其他新聞】

►雲林東南觀光夜市全面實收振興券　攤商笑了！一夜收兌42萬餘元 

►三倍券可以這樣用...西螺福興宮太平媽祖廟整建　香油箱赫見振興券

►交通部長林佳龍訪雲林　官民座談「允諾7.58億補助」打通國道3古坑段側車道

►雲林北港鎮93歲老戲院重生　文化部次長蕭宗煌親臨揭幕

ET快訊
快訊／暴雨狂炸！新北發大雷雨告警訊息　升級豪雨特報
擎天崗看日出　他脫光女網友性侵…全程手機錄影
快訊／大雷雨下到傍晚！雨彈開炸雙北、桃園　16縣市大雨特報
短褲妹登山遭熊抱！　專家曝「遇到熊」保命關鍵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東最美星空+台北愛樂　八仙洞前撼動千人之心

台東各界及居民強力反彈　國防部暫緩阿帕契進駐豐年機場

有愛無礙~　雲林偏鄉開辦「幸福小黃」　滿3人即發車

大店長覓菓烘培五星縣長蛋糕　屏東縣長潘孟安驚艷

因為馬來西亞籍妻子愛吃...屏東農友潘永吉種紅毛丹　今年結果最多

台東縣國小暨幼兒園教師甄選取52人　饒慶鈴慰勉試務人員

暑假防疫最高規格　台東擴大消毒遊客安心

新北市圖青少年分館推「全民電競祭」　酷玩打Game又能學知識

暑期安全打工　快到台南就業中心4場徵才活動

宜蘭、羅東兩運動公園串連追風！　10公里自行車立體交叉道20日啟用

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

不愧是鐵肺！鄧紫棋狂飆14秒超強高音　加碼合作郎朗、周震南《Fly Away》

台東最美星空+台北愛樂　八仙洞前撼動千人之心

台東各界及居民強力反彈　國防部暫緩阿帕契進駐豐年機場

有愛無礙~　雲林偏鄉開辦「幸福小黃」　滿3人即發車

大店長覓菓烘培五星縣長蛋糕　屏東縣長潘孟安驚艷

因為馬來西亞籍妻子愛吃...屏東農友潘永吉種紅毛丹　今年結果最多

台東縣國小暨幼兒園教師甄選取52人　饒慶鈴慰勉試務人員

暑假防疫最高規格　台東擴大消毒遊客安心

新北市圖青少年分館推「全民電競祭」　酷玩打Game又能學知識

暑期安全打工　快到台南就業中心4場徵才活動

宜蘭、羅東兩運動公園串連追風！　10公里自行車立體交叉道20日啟用

紙餐具回收率5年暴增60%！數據遭疑美化...環保署：絕對沒黑箱

快訊／暴雨狂炸！新北發大雷雨災防告警訊息　19縣市升級豪、大雨特報

破窗闖女友家驚見小王！恐怖情人盛怒下「亂刀瘋砍」釀1死1傷

日民調：僅23.9％日人盼明年舉辦東京奧運　安倍防疫應對不及格

臘腸狗浴後側躺變「炸豬排定食」　23萬人直呼「看餓了」

打造淡水年輕房仲品牌　東森房屋推出「房淡青年團」

國民黨指控密訪印尼圖私利　蘇震清怒告：拿出證據讓我一刀斃命

快訊／疑下雨鐵皮濕滑　三重工人修屋頂墜地「頭部變形」命危

【黃寶慧】慧眼看天下／南海仲裁案4周年 美國首表態:不是北京的海上帝國 ! 　鄭繼文：美國立場明確，拉攏南海諸國對抗中國大陸

《比悲傷》砸1.8億拍影集！王淨接棒陳意涵　和范少勳大談虐戀

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

地方熱門新聞

澎湖租車行「機車被掃光」！萬人塞街頭

9歲兒為抓魚掉入埤塘　母救子溺死

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

嘉義醫院一天10件熱衰竭　6族群是高危險群

毒販180度倒車甩尾想逃便衣警砸車「碰碰碰噗哧」

嘉義長庚　肝癌危險群存活率全國領先

男拍照慘摔3公尺深溝骨折　器材車吊掛送醫

夜市海盜船「鐵餅砸下」！女童嚇壞

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

「台中巨蛋」隈研吾台日建築團隊得標

張榮志登記參選恆春鎮長　4人競激烈爭

退休醫烈日下郵局排隊身體不適　警消救援

大齡未婚真心話　昔花童長大可當伴娘

農遊券可買農漁產品　還能玩休閒農場

更多熱門

相關新聞

雲林夜市全面實收振興券　一夜收兌42萬餘元 

雲林夜市全面實收振興券　一夜收兌42萬餘元 

許多民眾在15日將振興三倍券領到手了，如何花、哪裡花，怎麼來使用才最實際，瞬間成為討論話題，雲林縣一處觀光夜市為了振興商攤經濟收入，由夜市管理處挺身作為攤商的靠山，所有攤商收了民眾振興券後，收攤時向管理處登記兌現，昨晚首日實行兌換了約42萬元，攤商各個笑瞇瞇，直呼生意收入很有感。

台南市政府頒獎表揚牙醫師

台南市政府頒獎表揚牙醫師

恆春灑水車自小客車相撞　灑水車翻覆司機輕傷

恆春灑水車自小客車相撞　灑水車翻覆司機輕傷

僑胞無畏疫情寄送英語讀本

僑胞無畏疫情寄送英語讀本

105公里的浪漫　攝影師成功在雲林拍到澎湖花火節煙火

105公里的浪漫　攝影師成功在雲林拍到澎湖花火節煙火

關鍵字：

幸福小黃雲林縣偏鄉極限村落交通

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

陳小春被狂罵半年不忍了！

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面