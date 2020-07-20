有愛無礙~　雲林偏鄉開辦「幸福小黃」　滿3人即發車

▲雲林縣針對東勢往返麥寮需求，新闢兩條幸福小黃路線，每天提供往返共四固定班次及兩預約班次服務，今日舉辦推廣記者會，交通部公路總局副局長黃運貴親臨參與。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣偏鄉地區缺乏公共運輸系統，東勢鄉「四美村」極限村落經各相關單位積極協調推動，針對東勢往返麥寮需求，新闢兩條幸福小黃路線，每天提供往返共四固定班次及兩預約班次服務，回應地方殷切期盼及滿足地方民眾就醫、就學、觀光與生活需求，今(20)日於東勢鄉賜安宮舉辦推廣記者會，交通部公路總局副局長黃運貴親臨參與。

今日上午記者會，由縣長張麗善、交通部公路總局副局長黃運貴、雲林縣議會副議長蘇俊豪、縣議員吳蕙蘭、東勢鄉長林維戊、多位交通部官員及地方各級民代共同進行啟動儀式，雲林縣第一條幸福小黃公車路線「T103昌南同安線」、「T104四美安南線」以計程車替代公車行駛，提供民眾優於一般客運及戶性服務，同時串聯公車及計程車的接駁，扶植計程車產業、增加運將的收入，提供縣民更為彈性之運輸服務。

交通部公路總局副局長黃運貴表示，公路總局為協助雲林縣府推動偏遠地區公共運輸，由嘉義區監理所、雲林監理站與縣府積極溝通，一起討論雲林縣內偏遠地區的鄉親需要公共運輸服務，過程中也請逢甲大學協助規劃，今年麥寮東勢幸福小黃通車，雲林縣府在張縣長帶領下，一直努力滿足偏遠地區民眾需求，公路總局每年將提供80萬元補助上限，跟縣府一起提升雲林偏遠地區公共運輸服務品質，歡迎鄉親多使用幸福小黃。

雲林縣長張麗善表示，原由交通部公路總局協調去年3月起由公路客運新增停靠四美村，然時間無法有效配合地方需求，經縣府工務處盤點及調查需求外，並與在地公所、村里長、意見領袖座談，確認當地民眾需求的路線及班次，並自今年3月9日至6月8日試營運培養運量；此次也感謝虎尾鎮好友計程車行對雲林公共運輸支持與付出，也感謝交通部公路總局對本路線提供相關營運補助費用。

雲林縣政府工務處表示，「T103昌南同安線」幸福巴士路線沿途行經東勢圖書館、東北村、南天宮、同安、同安村活動中心(同安長青食堂)、慈雲宮、興化寮、麥寮衛生所、日統客運麥寮站、麥寮鄉公所等10站，總里程數11.3公里；「T104四美安南線」幸福巴士沿途行經東勢圖書館、安南、新坤村、鎮天府、四美、東勢監理分站、麥寮衛生所、日統客運麥寮站、麥寮鄉公所等9站，總里程數11.5公里，每日共計4班次往返。

「幸福小黃公車」在營運時間(7:30-18:30)提供每日2預約班次，民眾只要於發車前一日或發車前3小時可電話向好友計程車行預約05-636-0000，預約人數達3人以上即可開行班次，收費標準比較市區客運路線，每人每次20元。詳細營運路線及班次表請上縣府網站(http://www.yunlin.gov.tw/)或電洽好友計程車行(05-6360000) 查詢。

▲雲林縣針對東勢往返麥寮需求，新闢兩條幸福小黃路線，每天提供往返共四固定班次及兩預約班次服務，今日舉辦推廣記者會，交通部公路總局副局長黃運貴親臨參與。（圖／記者蔡佩旻攝）



►二手票券豐富你的生活



►「即日起，我退出老化黨。」



【其他新聞】

►雲林東南觀光夜市全面實收振興券 攤商笑了！一夜收兌42萬餘元

►三倍券可以這樣用...西螺福興宮太平媽祖廟整建 香油箱赫見振興券

►交通部長林佳龍訪雲林 官民座談「允諾7.58億補助」打通國道3古坑段側車道

►雲林北港鎮93歲老戲院重生 文化部次長蕭宗煌親臨揭幕