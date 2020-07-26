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雲林山縣社大成果展　疫期停課不停學分享學習魅力

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▲雲林山線社大成果展以「山線Online．學習做夥來」為活動主題，帶動學員走入社區、公共參與，實現終身學習機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林山線社大成果展以「山線Online．學習做夥來」為活動主題，帶動學員走入社區、公共參與，實現終身學習機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣山線社區大學今(25)日辦理109年度第1學期學習成果展暨課程博覽會，展現社大成人教育與終身學習的活力除了靜態班級的成果展示攤位外，更有動態班級的表演；雲林科技大學主任黃世輝帶領團隊用心經營，帶動學員走入社區、公共參與，實現終身學習機會，雖遇新冠肺炎疫情，但學員不減熱情，依照自己興趣，開啟多領域學習。

雲林山線社大成果展以「山線Online．學習做夥來」為活動主題，雖因受到疫情的影響關係，讓社大相關課程與活動一波三折，但為了不讓學習中斷，許多班級的師生自主在網路及社交媒體上持續交流共學，並配合防疫工作，讓學習「停課．不停學！」共體時艱的精神；今於期末成果展重要時刻，展現學習成果，分享社大師生精彩學習魅力。

▲雲林山線社大成果展以「山線Online．學習做夥來」為活動主題，帶動學員走入社區、公共參與，實現終身學習機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林山線社大成人教育與終身學習的活力除了靜態班級的成果展示攤位外，更有動態班級的表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲科大黃世輝主任帶領團隊，用心經營，帶動學員走入社區、公共參與，實現終身學習機會。雖遇新冠肺炎疫情，但學員不減熱情，依照自己興趣，開啟多領域學習，雲林縣在山線、海線及平原社區大學開設多門課程，讓大家樂在學習，為生活增添樂趣，也讓人生更加精采。

109年度第2學期課程開始受理報名，報名方式可洽雲林縣山線社區大學校本部－(05-5342601轉6050、6051），或上雲林縣山線社區大學網站、Facebook粉絲專頁-雲林縣山線社區大學查詢。

▲雲林山線社大成果展以「山線Online．學習做夥來」為活動主題，帶動學員走入社區、公共參與，實現終身學習機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林山線社大成果展以「山線Online．學習做夥來」為活動主題，帶動學員走入社區、公共參與，實現終身學習機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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