23年來活豬外銷香港首例！雲林種豬業者興奮幫送機再創光榮

▲雲林縣王姓種豬業者於7月22日成功將培育的種豬外銷至香港，成為口蹄疫撲滅後，臺灣活豬首次出口至國外之先例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣歷經了23年多的努力成功撲滅口蹄疫，在今年6月16日成為動物世界衛生組織(OIE)認定的口蹄疫非疫區，於此好消息傳來之際，雲林縣王姓種豬業者也於7月22日成功將培育的種豬外銷至香港，成為口蹄疫撲滅後，台灣活豬首次出口至國外之先例。

台灣以往只有加工豬肉產品可以外銷運往香港、新加坡、日本及澳門等地，此次雲林縣王文曲牧場成功外銷香港的活豬全為種豬，有種女豬LY品系66頭及黑豬27頭，每頭均重約25-30公斤，以及1頭80多公斤重的杜洛克公豬；雲林種豬此次獲得香港養豬業界的青睞，並通過香港進口豬隻的檢驗規範，除了代表認同臺灣豬的好品質，也是肯定國內養豬業者的辛苦努力成果。

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▲王文曲牧場成功將培育的種豬外銷至香港，王文曲（右）、王銘儀（左）父子再度為雲林再創光榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

王文曲牧場負責人王銘儀表示，第一次外銷，非常興奮。種豬業者王銘儀說，家中牧場從肉豬轉做種豬，相隔多年終於第一次將種豬外銷，當日凌晨4點從雲林出發為種豬「送機」，中午這些種豬「搭飛機」出口至香港。

王銘儀指出，種豬出口的前置作業花費1個半月，因為得先挑選年齡豬約35公斤左右，並做兩次檢疫，包括抽血檢驗PR是否呈陰性，第二次再抽血複驗及做口蹄疫、布氏桿菌及口腔採集，通過後由防疫所發健康證明書；進一步再將通過文件送至家畜衛生所檢驗取得第二次健康證明書，相關資料送達台灣防檢局後，由防檢局每周前來看豬的健康狀況，取得最後一關的「輸出中英文對照健康證明書」。

雲林縣動植物防疫所表示，此次積極協助王姓業者通過豬隻檢驗，並獲得出口健康證明書，成功將種豬外銷出去，未來也會持續協助產業提升品質，增加國際競爭力，期盼能將雲林豬推上國際舞台，讓世界重新認識好吃的臺灣豬肉。

防疫所也再次提醒養豬業者，雲林縣養豬頭數位居全國總生產量之冠，雖然口蹄疫已成功撲滅，但是非洲豬瘟的烕脅仍然存在，由於現在受到嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情影響，使得非洲豬瘟疫情侵台機率降低，但是業者仍需共同配合防疫政策，提高警覺，加強防範，以維護產業的永續發展，期能再創榮光。

▲雲林縣王姓種豬業者成功外銷香港的活豬全為種豬，有種女豬LY品系66頭及黑豬27頭，以及1頭80多公斤重的杜洛克公豬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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