Google命名傳統不滅！　Android 11隱藏版「甜點名稱」曝光

▲Google高管透露，Android 11內部代號為「Red Velvet Cake」。（圖／twitter）

記者王曉敏／綜合報導

「Red Velvet Cake」在台灣甜點店中大多標示為「紅絲絨蛋糕」，是一種在情人節或聖誕節等節慶中相當受歡迎的巧克力蛋糕，而這也是Google內部對Android 11暱稱。

自2009年以來，Google便一直照著英文字母順序，以「甜點」為Android系統命名，不過隨著這個代號名稱漸漸無法取得全球用戶的共鳴，去年中旬，Google正式將Android Q命名為「Android 10」，打破甜點命名傳統。但事實上，Android甜點命名一直存在，只是不再對外公開。

《The Verge》報導，Google Android工程副總Dave Burke近日在訪談中透露，Android 11／Android R的內部代號為「Red Velvet Cake」，而我們以為沒有甜點名稱的Android 10，在Google內部則被稱作「Quince Tart」（榲桲塔）。

▲紅絲絨蛋糕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

去年Google在部落格中指出，有許多用戶回饋認為Android的名字並非人人都能夠理解。如在部分語言中，L與R的發音很容易混淆，因此當有人喊出「Android Lollipop」時，對方可能無法直覺地知道它是KitKat之後的版本，而對於不熟悉命名慣例的新Android用戶來說，了解他們的手機是否運行最新版本也相對困難。

雖然意義不大，但「猜名稱」多年來一直是部分安卓粉絲們的小樂趣之一，去年粉絲們也為「Android Q」集思廣益，提出Queijadas（奶酪蛋糕）、Qurabiya（杏仁餅乾）、Queen of Puddings（女王布丁）等各種名稱，雖然最終皆未被採用，但這個過程仍相當有趣，因此，得知Google內部其實並未完全取消這個傳統對粉絲來說應該事件值得開心的事。

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