Google Maps增加數十萬條單車路線　率先更新的10個區域包含台灣「這兩地」

▲Google Maps。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者謝仁傑／綜合報導

在疫情期間，Google Maps騎車路線的搜尋創下了歷史新高，Google正在努力新增路線，包括停靠的共享單車服務站。Google Maps在2010年增加單車路線，現已在全球近30個國家或地區提供服務，自2月份以來，每天有成千上萬的用戶，並且在搜尋單車路線提升了69％。

由於疫情大流行的關係，人人自危，保持社交距離，人們也降低對大眾運輸工具的使用量，相對提高了對單車的使用需求。Google表示，為提供最新的自行車路線，我們結合了機器學習、複雜的演算法，以及基於政府部門和社區提供的現實圖像和數據狀況，還考慮了各種適合自行車道和附近街道的形式，讓人們可以擁有最佳、最流暢的自行車體驗，此外還可以查看路線的平坦程度。

Google正努力在Google Maps中顯示數十萬條新的自行車路線，也鼓勵各市政當局將地理數據上傳。在未來幾週內，將在10個城市中提供共享單車的路線新訊息。

．芝加哥

．紐約市

．舊金山灣區

．華盛頓特區

．倫敦

．墨西哥城

．蒙特婁

．里約熱內盧

．聖保羅

．台灣的台北市和新北市

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