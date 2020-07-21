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「谷歌更新」先別點！新木馬病毒入侵337個App…小心個資外洩

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▲研究人員說，這種新的惡意軟件非常強大，所以一般的防病毒應用程序無法防禦。（圖／取自免費圖庫Flickr）

▲研究人員說，這種新的惡意軟件非常強大，所以一般的防病毒應用程序無法防禦。（圖／取自免費圖庫Flickr）

實習記者劉雪兒／綜合報導

Android用戶要小心！手機螢幕如果突然顯示「Google更新」的通知，只要按下「授權」的選項，應用程式的資料就這樣外洩出去，其中包括Facebook、Twitter、Amazon、Instagram、Skype、 Netflix和Tinder等337個大型應用程式的用戶個資，甚至連一般的防病毒應用程序無法防禦。

根據North Wales News報導，網路安全公司Threat Fabric研究員發現一款叫做「BlackRock」的新型木馬病毒，偽裝成Google更新的通知，一旦用戶按下許可鍵，啟動了「輔助功能」（AccessibilityService），病毒將會命令和控制服務器，覆蓋整個通信以進行惡意活動。

研究人員表示，BlackRock傳播速度非常快，目前已入侵歐洲、澳洲、美國和加拿大等國家，很多用戶的購物、通訊、社交、數位銀行等的應用程序，都發現了病毒「竊取覆蓋層」的跡象。他還補充說，如果要防止病毒的入侵，所有應用程序更新前，一定要打開「設定」頁面的「系統更新」選項，以確定應用更新的內容，還有開發人員的相關訊息。

「輔助功能」的目的是讓Android用戶使用更加簡單快捷，是為殘障人士所設計的功能，啟動的同時就會自動同意一系列權限，因此經常被惡意軟體所利用。

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