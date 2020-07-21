台灣單車族新福音　Google地圖路線規劃新增共享單車資訊

▲時常騎乘YouBike的用戶有福了，Google地圖路線規劃新增共享單車資訊。（圖／記者崔至雲攝）

記者邱倢芯／台北報導

隨著環保、健康意識抬頭，現在世界各地的人都開始選擇用單車代步，而台灣人也是如此，走在街道上往往會看到許多民眾騎乘YouBike等共享單車；Google地圖注意到了單車族的需求，將在包括台北、新北等10座城市中推出共享單車路線規劃新功能。

Google指出，在接下來幾周，共享單車路線規劃將在10座城市推出，感謝Ito World及全球各地的共享單車合作夥伴，我們也積極和其他合作夥伴一起努力，希望將這項功能推廣到更多城市。

這10座城市包括了台灣台北市/新北市(YouBike)、美國芝加哥(Divvy/Lyft)、美國紐約市(Citi Bike/Lyft)、美國舊金山灣區 (Bay Wheels/Lyft)、美國華盛頓特區(Capital Bikeshare/Lyft)、英國倫敦(Santander Cycles/TfL)、墨西哥墨西哥市(Ecobici)、加拿大蒙特婁(BIXI/Lyft)、巴西里約熱內盧(Bike Itaú)、巴西聖保羅(Bike Itaú)。

繼去年Google 地圖中導入了共享單車即時資訊查詢功能，方便特定城市的旅客找到共享單車站點，以及查看目前該站點可供租借的車輛數後，在未來的數週內，台北與新北的YouBike用戶在搜尋單車的路徑規劃，就可以在點到點的路線規劃功能中看到共享單車資訊。

如果你要從甲地到乙地，Google地圖會詳細標出每個步驟，首先會依據即時的可租賃單車數量顯示，引導你走到最近的共享單車站點，接下來再根據即時的停車架可用情況，為你導航到距離預定目的地最近的還車站點，最後再為你提供從該站點到目的地的步行路線。另外，針對部分城市，Google地圖還會顯示連結讓你直接開啟相關的共享單車應用程式，以便預訂和解鎖單車。