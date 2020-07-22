Pixel 4 XL背蓋翹起事件　官方判定與電池膨脹無關

▲Pixel 4 XL日前傳出有多起背蓋剝離的現象。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google Pixel 4 XL日前傳出國外有多起背蓋翹起、黏合劑脫落的事件，且當時有有一家國外的Google授權Pixel維修中心指出，會出現背蓋剝離的現象是因為內部電池膨脹所造成。而在稍早，Google在reddit的官方帳號跳出來解釋，這整起事件都與電池膨脹與否無關。

▼Google認為，Pixel 4 XL背蓋脫落事件與電池膨脹無關。（圖／翻攝自reddit）

Google表示，在接獲相關資訊後，已經研究了該問題，並得出結論；這整起事件都與Pixel 4 XL的電池無關，建議使用者的Pixel 4/Pixel 4 XL手機再出現如此現象時，請直接尋求官方維修人員的協助。

不過，究竟為何Pixel 4 XL背蓋會翹起，確切的原因官方並未進一步地說明；而有reddit網友也對此感到疑惑，並詢問Google能否提供導致背蓋黏合劑脫落的原因；reddit網友指出，發生背蓋黏合劑脫落的Pixel 4 XL手機，將有可能會使得裝置無法通話，且也有可能讓內部的線路進一步損壞。