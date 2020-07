能站起來應門…津貼被斷！61歲癌嬤接鼻胃管苦撐「瘦到19公斤」病逝

▲英國一名61歲老太太罹患肺癌,卻被政府取消津貼,病重去世時體重只剩下19公斤。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/編譯

英國61歲老太太克莉絲汀(Christine McCluskey)長期飽受慢性病所苦,必須使用鼻胃管進食,甚至罹患肺癌,但經就業和養老金部(DWP)評估後,卻被取消每周117.85英鎊(大約新台幣4407元)的個人獨立金(PIP)津貼,幾個月後不幸去世,體重只剩下3英石(大約19公斤)。女兒指控,母親生前因巨大的經濟壓力,加速死亡時間。

《鏡報》報導,克莉絲汀曾經中風,因克隆氏症(Crohn's disease)的腸道問題,每天必須接著鼻胃管16小時,飽受類風溼關節炎、慢性阻塞性肺病(COPD)與骨質疏鬆症所苦。她的健康狀況於2018年年初迅速惡化,5月接受評估時,體重只有5英石5英鎊(33.62公斤),1個月後確診肺癌,卻因身體太虛弱,無法接受化療或手術,難以醫治,直到8月去世時,體重大幅下降到3英石。

42歲的蜜雪兒表示,當時母親已經使用鼻胃管,嚴重營養不良,不斷咳嗽,但仍「步履蹣跚地從沙發上走到門口,開門讓他們進來」。未料評估人員卻因此認定,克莉絲汀能夠行走200公尺,身體健康,可以自行洗澡。她還指控,對方只匆匆瞥了一眼,就說母親腿上因手術留下的疤痕「看起來沒那麼糟糕」。

最後,DWP保留克莉絲汀的「就業與支持津貼」,但取消了個人獨立金津貼。蜜雪兒曾要求撤回決定卻遭拒絕。她說,「我搞不懂,為什麼有人會把我媽的病情評估成重病以外的其他情況。你只要看看她就會知道了」。

