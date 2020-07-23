英國籍男子違反居家檢疫未繳罰鍰　名下機車遭執行署查封

▲在台南市的1名英國人，因違反居家檢疫規定遭裁處罰鍰新台幣20萬元未繳，行政執行署台南分署查封他名下機車將拍賣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署，受理台南市衛生局移送一名英國籍男子因違反居家檢疫規定遭裁處罰鍰新台幣20萬元案，台南分署23日會同衛生局人員，至英國籍男子居留地，當場發現其名下一部機車停放在門口，立即查封該機車，將定期拍賣。

台南分署表示，截至今日，台南針對違反「居家檢疫」規定而趴趴走民眾遭裁處以罰鍰者移送強制執行者計有10件，其中罰20萬元的案件有3件、罰10萬元6件、罰1萬元的案件有1件，經台南分署積極執行後，有1件繳清、3件辦理分期繳納，合計已入帳的金額有10萬2000元，台南分署將持續清查義務人可供執行之財產，一經查獲將立即執行。

台南分署指出，英國籍男子於今年4月4日自英國搭機入境，本應於指定的居家檢疫地址執行「居家檢疫」14日，但他於居家檢疫期間擅離住所，違反規定被裁處20萬元罰鍰。台南分署在受理案件，立即調查英國籍男子之財產資料，發現該名男子僅有利息所得，但經核發執行命令後未扣得任何存款，執行人員至該名男子居留處所查訪，該名男子表示無工作、也無能力繳納，為避免該名男子潛逃出境，以規避繳納義務，臺南分署乃立即將該名男子限制出境及出海。

台南分署進一步指出，將定期拍賣今日所查扣之機車並繼續清查英國籍男子是否仍有財產可供執行。台南分署呼籲民眾應共同配合政府防疫措施，並遵照衛生主管機關之相關防疫指施，以避免受罰，個人財產遭受強制執行。

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