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跨年和陌生男接吻染病毒　正妹臉冒恐怖紅斑...醫生殘酷告知：無法治癒！

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▲桃園市袁姓男子去年3月間想挽回分手女友，趁機潛入前女友住處，發現鄭與新歡熱線中，憤而硬上性侵得逞。（圖／達志示意圖）

▲一個無心之吻，竟然害女子毀容。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子跨年夜和一名陌生男子接吻，後來發現對方是扁桃體炎(Tonsillitis)患者，意外導致自己爆發嚴重皮膚疾病，額頭，臉頰和胸部出現密布紅斑，後來還遍及至手臂、大腿與背部，而就醫時還被醫生告知她的皮膚情況永遠無法根治，讓她大受打擊。

居住在肯特郡阿什福德市(Ashford)的34歲女子戈登(Aimee Godden)，雖然從小患有乾癬（Psoriasis，又名牛皮癬）皮膚疾病，但是過敏範圍不大，通常靠衣服就可以輕鬆隱藏，然而2018年跨年夜她在派對中親吻了一名陌生男子，病毒導致皮膚狀況突然惡化，臉上身上都出現不明紅斑。

戈登表示，「一名醫生診斷我是因為扁桃體炎所觸發的罹患滴狀乾癬(Guttate psoriasis)，而且這種情況無法根治，讓我非常震驚，因為我必須永遠頂著這副模樣，現在的臉和我以前長得完全不一樣」。

傷心的戈登為了躲避大眾目光，搬回母親家中過著足不出戶的日子，後來在Instagram上告知親友真實情況，貼文意外獲得許多陌生人的回應與支持，才讓她重新對自己的外表拾回自信，不但順利找到另一半，懷有身孕的她即將在10月迎接寶寶，希望透過自己的故事能幫助有同樣困擾的人勇敢面對，「我曾經擔心皮膚病可能會影響談戀愛，但其實卻是幫助我獲得了更多愛」。

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