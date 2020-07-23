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將湧入千萬訂單　王惠美見證：彰化與印尼商簽約

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▲彰化與印尼商簽定合作意向書。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化與印尼商簽定合作意向書。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

印尼國際商業協會今(23)日拜訪彰化縣政府，與縣商業會簽署備忘錄，由印尼商業協會會長曾姍姍以及彰化縣商業會常務理事也是國際事務主委白煌嘉代表簽約，未來將向縣內2家廠商及1家國際貿易籌備處合作，預估未來會有千萬元的訂單，在縣長王惠美強調將會持續把彰化商品帶出去、外資引進來。

▲彰化與印尼商簽定合作意向書。（圖／彰化縣政府提供）

經濟暨綠能發展處表示，經濟部統計6月全國外銷訂單410億美元，創下歷年同期新高，年增率6.5%；累計今年第2季全國外銷訂單金額為1,184.2億美元，創下歷年同季第2高，年增率3.1%，顯示上半年雖有疫情嚴重衝擊及油價暴跌，台灣商品仍受國際高度肯定青睞，彰化電商遠距商機仍持續擴展，歡迎國際強攻彰化商機。

▲彰化與印尼商簽定合作意向書。（圖／彰化縣政府提供）

彰化是中小企業的故鄉，有許多具發展潛力的產業， 王惠美指出，縣府長期輔導縣內企業永續發展，去年委託彰化縣商業會輔導縣內中小企業參加國際商展，去年底輔導15家參與印尼巴淡市國際連鎖加盟商展，另有8家共同參與，讓彰化商品在當地留下深刻印象，參展期間商業會考察當地市場，與政商建立良好交流，也促成今天印尼國際商業協會簽署彰化通路拓展長期合作協議的契機。

▲彰化與印尼商簽定合作意向書。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，歡迎來自印尼國際商業協會會長曾姍姍女士及團隊前來，不但和彰化縣商業會簽訂MOU合作備忘錄，更帶來實質合作商機，與賀得製襪有限公司、華泰創新科技股份有限公司、綠科技貿易公司彰化籌備處簽訂採購長期合作意向書，要將彰化織襪、濾水器代理等銷售到印尼，打入當地市場，讓民眾感受到彰化精品帶來的生活品質與便利。

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