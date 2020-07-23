停車+遷到公墓旁引爆怒火！上百攤商到員林公所前抗議要市長下台

▲員林果菜市場攤商及行口到公所前抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

員林果菜市場遷到公墓旁風波越演越烈，上百攤商今(23)日聚集在公所前抗議，還要市長下台，起因於市場17日貼出一紙公告，內容提及停車及爛水果必須擺放指定位置，屢勸不聽者將「作為續約考量」，語氣相當強硬，果菜市場端出這一道強旨，再加上公所又召開變更營運臨時代表會，使得變賣的傳言更是甚囂塵上。

▲員林果菜市場對行口商下是否續約公告。（圖／民眾提供）

員林果菜市場1959年2月17日於南昌路舊址落成營業，後來因原場地不敷使用，於1976年12月16日遷入現址，並於1985年3月25日奉省府建設廳函示，將市場管理委員會改制為公司制度，而演變為目前的員林果菜市場股份有限公司，迄今成立超過60年。

這些行口或是攤商有的已經營運超過3代，靠著賣水果維生，早年不乏舉家從員林南邊遷到西，這幾年營運不善，攤商跟行口也跟著生意下滑，但他們都不曾離開，主要是因為果菜市場已經成為他們生活的重心，經營者卻不思他們的生計，說都沒說一聲，就要決定他們的未來，甚至果菜公司要賣的傳言滿天飛，竟連他們都被蒙在鼓裡。

▲員林市民代表會加開臨時會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林市長游振雄今天親上火線滅火，並指出，員林果菜市場仍可繼續存在原處，但為利改建工程進行，果菜市場得暫遷至他處營運，考量南來北往貨櫃車、大貨車進出與交通便利性，會先規劃距離現址不遠處擇地作為中繼市場，不論是行口的理貨區、倉儲、冰庫等使用區域範圍，仍保有原市場的使用功能，絕不會讓行口權益受到影響，現階段既然各行口商有不清楚的地方，公所與果菜公司一定找時間召開座談會，並請大會先將提案保留。

▲員林果菜市場攤商及行口到公所前抗議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外大會也決議，針對有民眾在臉書社群發表「員林都要賣地換現金了……最近四周大興排水工程的某市場其實已經賣掉了，已經通知裡面老闆準備搬家…..」留言，影射員林市公所將果菜市場用地出售等事，已影響市公所及市民代表會聲譽，游振雄、代表會主席賴東位暨全體代表皆嚴厲譴責，將訴諸司法，捍衛清白。

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