全台「第一大縣」人口狂減！在地人曝2暗黑原因：真的不想待了

▲彰化縣號稱是六都以外的人口「第一大縣」。（圖／ETtoday資料照）

實習記者任珈萱／綜合報導

有「台灣米倉」之稱的彰化縣，是唯一人口突破百萬的縣，不過根據統計，12年來，彰化縣人口減少了4萬4500多人，從2007年的131萬，掉到今年只剩下126萬。對此，有在地網友表示，有「2大原因」導致讓他們都不想待在彰化。

一名網友在PTT發文表示，自己在彰化生活10幾年，但現在不想待在彰化了，原因很簡單，第一個是「交通不方便」，因為彰化除了往彰化市區和員林市區有多班次的客運外，往其他地方的公車都必須等1個多小時才有一班。

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原PO透露，之前他在彰化市讀高中的時候，明明就住彰化，卻還是得租房子，因為光是回家的車程就要1個小時，而且末班車是晚上6點；後來到屏東唸書又更不想回家了，因為搭3小時台鐵再轉彰化的公車真的太久，而且到家後，要去比較繁華的彰化員林市區，騎車也要40分鐘至1個小時跑不掉。

▲原PO在PTT曝不想待在彰化的2大原因。（圖／翻攝自PTT）



第二個原因則是，「工作機會少、薪資低」，南彰化是比較鄉下的地方，離家近的工作不外乎就是田裡或小工廠，但是薪資不怎麼樣，如果要較多的工作機會或較高的薪資，都要到市區，讓原PO感嘆「不如去台中」。

最後原PO也說，他在台中住一年，雖然開銷比住彰化時來得高，但是至少方便，有空還可以送外送，也可以方便搭公車，這也讓他更不想回彰化。

貼文曝光後，不少網友對於通勤要花2小時都感到驚訝，「我也彰化偏鄉仔，公車那個真的超有感」、「對！彰化最大的問題就是明明溪湖才是彰化中間，交通重點一直放在山線，整個中間偏海線都不是人，有事嗎？」、「彰化薪資真的很低，如果不是家庭因素根本不想留在彰化」、「是真的滿鄉下的」。