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領事館焚毀文件超常見！美國曾用碎紙機失敗…機密全曝光　俄羅斯也燒過一次

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▲▼碎紙機。（圖／CFP）

▲領事館機密文件通常用焚燒而不用碎紙機。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

中國駐休士頓領事館21日晚間8時許，在館內的後院焚燒文件，警消獲報趕抵現場後，竟遭阻擋門外，而領事館人員燒文件的畫面，也全被附近住戶拍了下來。事實上，各國領事館內時常有許多機密文件需要銷毀，最常使用的方式就是焚燒，而不是一般的碎紙機，因為美國曾因此吃過虧。

根據《香港01》報導，美國中央情報局（CIA）處理機密文件時，會將要銷毀的文件放入「焚燒袋」（burn bag）接著再焚毀。1979年美國駐伊朗大使館被占領，數十名外交人員成為人質；當時因為火爐壞掉，美國只能使用碎紙機銷毀文件，這一幕也有出現在改編電影《亞果出任務》（Argo）中。沒想到多年後，伊朗順利將文件重新拼湊完成，揭發美國對伊朗的行動。

▲▼中國駐休士頓領事館。（圖／路透）

▲中國駐休士頓領事館。（圖／路透）

中國也不是第一個焚燒文件的駐美領事館。2017年8月31日，美國總統川普下令關閉俄羅斯駐舊金山領事館，結果隔天就有人發現領事館的煙囪冒出陣陣濃煙，消防員到現場後同樣被拒於門外。當時舊金山消防局發言人就表示，「這不是無意的，他們在壁爐裡燒些甚麼東西。」

美國下令中國駐休士頓總領事館關閉，也引發北京強烈不滿，中國外交部發言人汪文斌表示，美方21日突然要求中方72小時內關閉駐休士頓總領事館，批評這是「美對中採取前所未有的升級行動」。

►休士頓總領館72hrs撤走！中國大使館回應了　放話將「作出正當反應」
►川普放話關更多中國駐美領事館！　前美駐中大使憂：可能引發台海衝突
►美議員批中駐休士頓領館「大型間諜中心」　早該關掉：72小時內離開或逮捕

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