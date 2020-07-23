解放軍隱匿身分潛美！外媒爆：中國駐舊金山領館藏FBI通緝犯

▲中國駐休士頓總領事館。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國國務院21日下令，要求中國72小時內關閉休士頓總領事館，如今有美國媒體爆料，聯邦調查局（FBI）認為，中國駐舊金山領事館涉嫌隱匿簽證詐欺犯，因此向加州北聯邦法院舊金山分院遞交文件。據悉，該名嫌犯不但是解放軍現役軍人，還曾替中國空軍軍醫大學工作，然而卻隱瞞自己的真實身分取得美國簽證。

根據axios報導，這名中國籍女子Tang Juan申請簽證時曾表明，自己與中國解放軍並無關連，並成功取得J-1簽證入境美國，前往加州大學戴維斯分校擔任研究員。然而經過調查，相關單位卻發現她曾任職於中國空軍軍醫大學，甚至是現役軍人。FBI取得搜索令後，搜查了Tang Juan的家，找到她與解放軍有直接聯繫的證據，因此對她進行審訊，並控告她詐欺簽證。

▲中國駐休士頓領事館日前一度傳出火警。（圖／達志影像／美聯社）



沒想到在那之後，Tang Juan前往中國駐舊金山領事館，FBI懷疑，中國領事館有意利用外交豁免權替這名解放軍人提供庇護，以防Tang Juan遭到美國政府起訴。司法部的官員透露，他們已經清楚告知中國政府，Tang Juan遭到指控的事實，所以中國政府理所當然應該知道她是一名司法逃犯。FBI認為，Tang Juan目前仍在中國駐舊金山領事館內。

事實上，除了Tang Juan以外，近來也有幾起解放軍簽證詐欺的類似案件。特別是中國空軍軍醫大學與其他相關機構，他們透過虛假的就業陳述及背景，將軍事科學家送往美國取得情報，最後再協助他們離開美國。有一名涉及上述案件的軍事科學家曾坦言，他受到解放軍上級的指示，要從美國機構竊取情報。

美國聯邦調查局20日向加州北聯邦法院舊金山分院遞交文件，指出Tang Juan涉嫌隱瞞身分進入美國，但卻疑似在遭訊問後，躲進中國駐舊金山領事館內。然而一旦中國領事館真的利用外交手段庇護聯邦調查局的通緝要犯，可能會導致中美關係陷入緊繃。

axios認為，如果聯邦調查局的評估正確，中國駐舊金山領事館確實決定庇護這名與解放軍有關的逃犯，那便是高度挑釁行為，且違反基本的外交慣例。

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