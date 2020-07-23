關閉中領館前所未見！金燦榮：川普團隊有人對中國「抱個人仇恨」

▲中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院21日要求中國在72小時內關閉駐休士頓領事館，引起北京強烈反彈。對此，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，該行動可被定義為一個嚴重的外交事件，中美建交以來從未發生過的事件，代表了美國對中國政治施壓的升級。

金燦榮分析，美方此舉的動機可從3點進行具體分析和解讀，第一是美國整體的戰略敵意，說明美國對中國的戰略敵意深刻。第二是選舉的需要，由於川普當前選情不容樂觀，他需要通過升級中美矛盾，緩解來自美國國內的壓力。第三則是對華決策者對中國的個人仇恨，「這次事件反映出，川普的執政團隊中，有一部分人不只對中國有敵意，甚至對中國抱有個人仇恨。」

▼中國駐休士頓領事館即將被關閉。（圖／路透社）



金燦榮提到，中方已經警告說要採取一定的反制措施，雖然具體內容尚不明確，但一般認為，反制措施是對等的。

金燦榮指出，中方做出反制後，接下來就看美國的反應了，「因為這個事兒不是我們挑起的，是美國挑起的，如果我們進行了反制，美國沒有後續工作，那麼這個事兒就告一段落了，如果美國繼續有後續工作，兩國關係會繼續惡化，有可能走向『新冷戰』。」

金燦榮表示，事件最後會發展到何種地步，現在還不清楚，只能說各方都沒有這個想法，「我們不想搞『新冷戰』，也會盡最大努力避免；而美國國內，也不是所有人都同意川普政府的做法，只是川普政府中的確存在一些決策者，想把中美關係推到『新冷戰』的程度，甚至不排除他們在某些地區進行軍事冒險、出現局部軍事衝突的可能性。」