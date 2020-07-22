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記錄桃園！桃市府攝影師吳冠昱　榮獲「國際攝影大賽」雙銅牌

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▲桃市府攝影師吳冠昱紀錄桃園，榮獲「莫斯科國際攝影大賽」雙銅牌。

▲鄭文燦表揚市府攝影師吳冠昱記錄桃園，榮獲「莫斯科國際攝影大賽」雙銅牌。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦22日於市政會議，表揚市府新聞處攝影師吳冠昱榮獲「2020 MIFA 莫斯科國際攝影大賽」兩面銅牌獎。鄭文燦表示，吳冠昱於市府新聞處擔任攝影師，為市府的各項大小建設及活動留下完整紀錄；莫斯科國際攝影大賽（MIFA）自2014年起舉辦，共有9個主題，能從國際賽事中脫穎而出，相當不易，特別頒發2萬元獎勵金給予表揚。

▲桃市府攝影師吳冠昱紀錄桃園，榮獲「莫斯科國際攝影大賽」雙銅牌。

▲▼鄭文燦表揚市府攝影師吳冠昱記錄桃園，榮獲「莫斯科國際攝影大賽」雙銅牌。（圖／市府提供）

▲桃市府攝影師吳冠昱紀錄桃園，榮獲「莫斯科國際攝影大賽」雙銅牌。

熱愛攝影工作的吳冠昱說，「學會感受，才能捕捉畫面、傳遞思想」，謝謝市府新聞處提供站在第一線的機會，捕捉精彩畫面，也感謝參賽過程馮馨儀、李芷亭等好朋友，協助內容的翻譯、提供挑選照片的建議，以及提供國際比賽代理報名的平台單位，對於參加國際攝影賽得獎，內心充滿無限感謝。

鄭市長指出，吳冠昱是於去（2019）年拍攝市政活動照片時，創作《Run》與《Illegal Waste》2件作品，並於今（2020）年參加「2020 MIFA莫斯科國際攝影大賽」，分別獲得「事件類運動組」及「報導新聞類環境組」2面銅牌的殊榮。《Run》是去（2019）年桃園主辦全運會時所拍攝，在全新的桃園市立田徑場上，用「刪減法」，留下大面積的極簡色塊與線條，在分秒必爭的賽道上，突顯跑者「動」與裁判「靜」的強烈對比。

▲桃市府攝影師吳冠昱紀錄桃園，榮獲「莫斯科國際攝影大賽」雙銅牌。

▲吳冠昱參加「莫斯科國際攝影大賽」獲獎作品《Run》與▼《Illegal Waste》。（圖／吳冠昱提供）

▲桃市府攝影師吳冠昱紀錄桃園，榮獲「莫斯科國際攝影大賽」雙銅牌。

另一件作品《Illegal Waste》則是在勘查大園區新街溪出海口時所拍攝，除了拍下環保志工面對大量垃圾時的心情，並運用光影色調巧妙刻劃衝突與對比，引發人們對於環境的反思。因桃園海岸地形洋流非常強勁，幾乎每天都會沖積垃圾，海管處清理垃圾非常辛苦，因此也呼籲市民看到海岸垃圾的同時，思考這樣的自然現象其實是人類與天博鬥的象徵。

・消除暗沉、補水鎮定

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