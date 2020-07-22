可愛爆擊！好市多「睡衣米奇、米妮」新登場　托腮趴睡掀暴動：晚上就去買

▲好市多開賣超可愛米妮米奇玩偶。（圖／《台南愛食 花露露》授權提供，請勿任意使用，以免侵權）

記者蕭筠／綜合報導

太療癒！繼偷偷開賣迪士尼人氣「玩具總動員」系列玩偶後，美式賣場好市多（Costco）又悄悄上架最新款，這次登場的就是超可愛「米奇」、「米妮」，只見米奇米妮穿著粉、藍色點點裝，臉靠在手上呈現Q萌睡覺模樣，讓大批網友一看秒融化直呼：「好想要！」掀暴動。

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▲米奇、米妮療癒到爆炸。



一名網友在IG分享好市多最新開賣的迪士尼巨型玩偶，忍不住直呼「有夠可愛啦！」並曝光玩偶照，竟然是超可愛的米奇及米妮，穿著點點睡衣裝的米奇、米妮，閉上眼睛趴在手上睡覺，真的可愛破表，而該玩偶還有將近半個人大，無論是擺在床上陪睡，還是放在客廳陪看電視通通都超療癒，一隻550元有找。

照片曝光後引來大批網友暴動直呼「超可愛的」、「我晚上就去買」、「天啊～～～～～～～」、「好想要」。

▲一隻只要545元。

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