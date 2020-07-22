　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可愛爆擊！好市多「睡衣米奇、米妮」新登場　托腮趴睡掀暴動：晚上就去買

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼好市多開賣超可愛米妮米奇玩偶。（圖／台南愛食 花露露授權提供）

▲好市多開賣超可愛米妮米奇玩偶。（圖／《台南愛食 花露露》授權提供，請勿任意使用，以免侵權）

記者蕭筠／綜合報導

太療癒！繼偷偷開賣迪士尼人氣「玩具總動員」系列玩偶後，美式賣場好市多（Costco）又悄悄上架最新款，這次登場的就是超可愛「米奇」、「米妮」，只見米奇米妮穿著粉、藍色點點裝，臉靠在手上呈現Q萌睡覺模樣，讓大批網友一看秒融化直呼：「好想要！」掀暴動。

▲▼好市多開賣超可愛米妮米奇玩偶。（圖／台南愛食 花露露授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲米奇、米妮療癒到爆炸。

一名網友在IG分享好市多最新開賣的迪士尼巨型玩偶，忍不住直呼「有夠可愛啦！」並曝光玩偶照，竟然是超可愛的米奇及米妮，穿著點點睡衣裝的米奇、米妮，閉上眼睛趴在手上睡覺，真的可愛破表，而該玩偶還有將近半個人大，無論是擺在床上陪睡，還是放在客廳陪看電視通通都超療癒，一隻550元有找。

照片曝光後引來大批網友暴動直呼「超可愛的」、「我晚上就去買」、「天啊～～～～～～～」、「好想要」。

▲▼好市多開賣超可愛米妮米奇玩偶。（圖／台南愛食 花露露授權提供）

▲一隻只要545元。

【你可能也想看】

►每天限量300支！「蜷尾家」在台北　首周先搶爆米香荔枝紅茶、海鹽牛乳霜淇淋
►大麥克免費吃！麥當勞得來速「熟客券」強勢回歸　限時28天
►肯德基蛋塔免費換、拿坡里披薩買1送1！「三倍券」加碼美食優惠一次看

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
北部知名女醫驚傳輕生！陳屍住家浴室
5天找到420具屍！街上橫躺遺體...「世界屋頂」疫情爆發
三倍券付款199元「還有1塊」...店員不肯結帳藏原因！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南華大學、後壁高中激盪音樂火花　高鐵台南站「fun青春勇敢show」

中油三輕案「不會在乎花這點錢做環保工作」　環委決議環差案給過

應屆畢業生都可返台！　陸生3041最多、美籍學生76人

可愛爆擊！好市多「睡衣米奇、米妮」新登場　托腮趴睡掀暴動：晚上就去買

三倍券付款199元「還有1塊」...店員不肯結帳藏原因！內行：真的會想哭

「報復性旅遊」發燒！縱管處推聯票遊花東　9/1日前享65折優惠

全台「第一大縣」人口狂減！在地人曝2暗黑原因：真的不想待了

朝陽科大「論文被引用數」、「全文下載次數」　連8年私校第1

歐盟捐1萬劑牛結節疹疫苗入關了！國防部派軍機火速直送金門明全面施打

身分證字號「這4碼」被笑爆！台語諧音念起來更母湯　爸再鬧：做事也這樣

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

南華大學、後壁高中激盪音樂火花　高鐵台南站「fun青春勇敢show」

中油三輕案「不會在乎花這點錢做環保工作」　環委決議環差案給過

應屆畢業生都可返台！　陸生3041最多、美籍學生76人

可愛爆擊！好市多「睡衣米奇、米妮」新登場　托腮趴睡掀暴動：晚上就去買

三倍券付款199元「還有1塊」...店員不肯結帳藏原因！內行：真的會想哭

「報復性旅遊」發燒！縱管處推聯票遊花東　9/1日前享65折優惠

全台「第一大縣」人口狂減！在地人曝2暗黑原因：真的不想待了

朝陽科大「論文被引用數」、「全文下載次數」　連8年私校第1

歐盟捐1萬劑牛結節疹疫苗入關了！國防部派軍機火速直送金門明全面施打

身分證字號「這4碼」被笑爆！台語諧音念起來更母湯　爸再鬧：做事也這樣

全中運台東代表隊再創佳績　累計至22日已摘下17金

突破尺度！曾莞婷白天老師、晚上性感睡衣凍末條「引發師生戀」　

瑞基新冠肺炎檢測設備、試劑　獲獲TFDA產銷及輸出許可證

桃園知名女名醫陳屍住家浴室 　家屬：情緒略不穩定，但身體無異狀…

卜蜂超賺錢！　近三年獲利近40億元「去年EPS 5.46元創歷史新高」 　

超低調「手搖飲龍頭」掀4倍芒果肉戰！一年400萬杯　對手看不到車尾燈

預防糖尿病！快走藏「5大好處」做了更長壽...每天30分↑超燃脂

最強迴轉壽司「金澤」海外首店SOGO忠孝登場　必點3道錯過太可惜

南華大學、後壁高中激盪音樂火花　高鐵台南站「fun青春勇敢show」

長瀨智也被爆退出「合作30年」傑尼斯！　TOKIO「兩年少了2成員」堅持不解散

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

生活熱門新聞

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

掏三倍券「有找零嗎？」　結局爽炸3萬人

威力彩史上最高頭獎30億4人均分　彩券行闆娘曝秘訣

800元旅遊券9點開搶！官方LINE當機無回應

吃飯紙本三倍券現賺600元　他嘆：綁信用卡情何以堪？

800元「客庄券」開放登記懶人包

嘴巴破洞怎治療？　網曝關鍵：隔天就好了

女客人留1星評價　遭壽司店老闆肉搜

一天只能吃一顆蛋？　營養師說真相

威力彩上看25億　網爆最好自選：寧願隨便塗

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

玉山「雷雨胞伴彗星」震撼照片曝

他額頭冒「粉色花椰菜」　網歪樓：整顆頭塞進去

更多熱門

相關新聞

好市多賣普渡澎湃包　網驚見一亮點：想單買

好市多賣普渡澎湃包　網驚見一亮點：想單買

因閏四月緣故，今年普渡要等到國曆9月2日才登場！看準中元商機，連美式賣場好市都推出「普渡拜拜懶人包」應戰，一名女網友笑稱「真的蠻會入境隨俗的！」而內容曝光後，多數網友狂嫌不划算，反而驚見「購物袋」亮點，笑虧「我只想要購物袋，內容物感覺很空虛！」

好市多買「18元肉醬罐頭」！他開箱秒失望

好市多買「18元肉醬罐頭」！他開箱秒失望

一動作「好市多蛤蜊」死光！網全笑爆歪樓

一動作「好市多蛤蜊」死光！網全笑爆歪樓

好市多名牌背心4折　他嗨笑：打到快骨折

好市多名牌背心4折　他嗨笑：打到快骨折

好市多獨有！營養師大推「超狂減肥10大好物」真心必買

好市多獨有！營養師大推「超狂減肥10大好物」真心必買

關鍵字：

好市多米妮米奇

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

陳小春被狂罵半年不忍了！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

美下令：中國72hrs內關閉駐德州使館

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面