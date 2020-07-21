好市多買「18元肉醬罐頭」！他開箱秒失望...網卻狂讚：這樣比較好

▲好市多賣場販賣小包裝的罐頭 。（圖／翻攝自Facebook／網友授權提供）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）經常推出特別的食物或商品，成為許多民眾挖寶好去處。有位網友在賣場上看到，某牌肉醬罐頭正在優惠，換算下來平均一罐只要18元，「是外面賣的半價！」沒想到回家打開來後發現，原來只有外面賣的一半大小，令他感到失望。PO文貼出後，隨即引起熱議，網友竟然認為，「小罐的比較好」。

原PO在臉書「Costco好市多，商品經驗老實說」發文，日前逛賣場看到「新東陽辣味肉醬罐頭」正在特價，24罐只要449元，立刻扛了一箱回家，但是購買時忘記注意包裝上的公克數，一罐是85公克，開箱後才發現竟然是小罐的，「原來是外面賣的一半大小，第一次看到這種，還以為都是大罐的」。

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事後，有網友告知可以拿回賣場退貨，原PO表示，「懶得退慢慢吃，發個文自嘲，讓大家知道跟一般大小不一樣，省了有些人買了後悔，也省去好市多收退貨的麻煩。」沒想到卻有不少網友喜歡小包裝，「小罐的比較好，每次大罐都吃不完最後都丟掉了」、「我比較喜歡小罐的，這樣一次一罐就不用分兩次吃了」、「這樣我也想去買耶，一次一罐不用冰冰箱」。

也有不少人提供私人獨門吃法，「燙青菜，配麵飯吃。」、「通常煮一鍋烏龍麵4人份加一罐再加蔬菜，上桌立即秒殺」、「我都拿來淋在中華豆腐上再灑上焗烤起司送進烤箱就很好下飯哦」、「超適合拿來煮麻婆豆腐！一罐+一盒豆腐=完美」、「煮麻婆豆腐超好吃的耶！」、「搭配牛番茄切丁一些高湯，就能煮一份番茄肉醬義大利麵」。