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女兒一動作「好市多蛤蜊」整包死光光！　網全笑爆歪樓：反正月底都吃土

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▲▼高雄,台糖,招商,好市多,秀泰,國泰重劃區,少康營區,華友聯。（圖／記者陳建宇攝）

▲很多人會在大賣場購買蛤蜊，煮之前記得先泡鹽水。（示意圖／記者陳建宇攝）

記者黃可昀／綜合報導

在市場或大賣場買蛤蜊回家，料理前要先經過「泡水吐沙」的步驟，但這一步必須在蛤蜊還活著的狀態下進行。一名女網友表示，日前在好市多（Costco）買了一包蛤蜊，結果天兵女兒一個舉動害整包蛤蜊被殺個精光，「這下要怎麼吐沙，怎麼吃？」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，這一大包蛤蜊才剛買回家，下秒竟然就被女兒「冰進冷凍庫」，原本新鮮的蛤蜊直接被凍死，沙子都還包在殼裡來不及吐出來，如果這時拿去煮湯，殼開了以後沙子就會全部跑出來，變成一鍋沙子湯。

請繼續往下閱讀...

▲▼蛤蜊被冰到冷凍庫整包GG。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲蛤蜊被冰到冷凍庫整包GG。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

據了解，蛤蜊吐沙的原理是讓蛤蜊持續「呼吸」，鹽水可以模擬海水的環境，讓蛤蜊以為自己還在大海中，透過一次次的呼吸把沙子給吐出來，所以蛤蜊買回家都要先泡過鹽水，而且必須在蛤蜊還活的時候進行，後續料理才不會吃到沙子。

網友紛紛開玩笑留言，「只好自己邊吃邊吐囉」、「就真的認真學習吃土啊」、「放到月底再拿出來煮，反正月底都吃土」、「可以煮沙鍋魚頭」、「不會開了，稍微解凍可以直接打開，但是煮完可能要用咖啡濾紙。」其他人也提供了幾項補救辦法，像是「用刀掰開，洗乾淨再煮」，但沙子是存在蛤蜊肉裡面，即使開殼清洗也洗不乾淨。

還有人說蛤蜊會冬眠，可以試試看泡鹽水回溫，「認真回，我之前也發生過，死馬當活馬醫照樣試著泡鹽水吐沙，居然還是活的」，不過，通常在冷凍庫存放超過一天，蛤蜊早已凍死，此方法只適用暫時冰在冷藏的狀況，等到蛤蜊死後拿去加熱殼也不會打開，「認真回：冷凍死掉連煮都不會開」、「這種蠢事我做過一次，全部不能吃了，再怎麼煮都不會開。」

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