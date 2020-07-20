好市多推名牌背心！4折價「再便宜52元」秒放購物車　他嗨笑：打到快骨折

▲原PO買到打了超過4折的名牌背心。（圖／（左）翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）是民眾逛街好去處，挖到各種寶總讓人特別開心。一名男網友日前就在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，說他去逛內湖店的時候，看到知名名牌羽絨背心在特價，雖然乍看還是要用3張千鈔帶回家，但看看官方販售價格，換算下來等於打了「4折」，讓原PO直呼「打到快骨折」。

這位男網友貼出照片，只見推車中放了一件正藍色的「北臉」（北面，The North Face）羽絨背心，價格則是2900元。查一查官網，類似款背心要價7380元，好市多等於用了比4折價還便宜52元的價格販售，留言處更有人說這一款背心的原價似乎是7999元，難怪原PO會驚嘆這是「骨折價」。

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▲背心原價大約7400元。（圖／北臉官網）

貼文吸引許多消費者留言，「這件很好穿，又輕又暖，材質很好，這個價錢很划算」、「以這牌子來說真的很便宜，百貨跟凹累都沒這個價錢」、「夏天買冬衣，冬天買夏衣，這樣才划算」、「現在買特價，當然買起來冬天穿」、「划算，品質好可以穿很久」、「北臉有穿過的人就知道！一年又冷過一次就回本了，更何況才2900……平常都近萬元。」

The North Face品牌是一家美國的戶外運動產品公司，生產服裝、鞋類和戶外設備。據悉，現在北面的服裝是一種身份的象徵，導致穿著北面服裝的人成了搶劫的目標。2010年初，韓國也出現了類似的趨勢，穿著北面服裝的兒童受到欺負或其北面服裝被偷。