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大麥克免費吃！麥當勞得來速「熟客券」強勢回歸　限時28天

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▲▼麥當勞得來速及「熟客券」回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞得來速「熟客券」回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今年再度重磅回歸！麥當勞得來速「熟客券」又回來了，明（22）日起限時28天，只要在得來速消費任一餐點（不含醬包、搖搖粉包），每車就可獲得1張熟客券，集滿3張就有「經典大麥克1個」免費吃，麥粉們吃起來。

▲▼麥當勞得來速「熟客券」回歸。（圖／業者提供）

▲3張熟客券可免費換1個經典大麥克。

麥當勞1986年引進得來速服務，4年前首度推出「有輪族」的「熟客券」活動，至今已送出128萬個經典大麥克，相當於184座101大樓，超受歡迎，今年熟客券好評回歸，明日起至8月18日止只要在得來速購買任何餐飲（不含醬包、搖搖粉包），每車、每次可獲得1張「熟客券」，集滿3張，就可在下一趟至得來速窗口免費換大麥克1個。

除外，摩斯漢堡也將在明（22）日上午10時30分推出限時「大薯買1送1」優惠，以及至7月底前有2款新品咖啡「甘蔗摩斯咖啡」、「甘蔗拿鐵咖啡」享第2杯半價，另從即日起至8月31日還有「A加B優惠點心組」只要69元。

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