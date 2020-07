7.8強震襲阿拉斯加…海嘯警報震天響！居民連夜逃難　車燈照亮整排公路

記者張方瑀/綜合外電報導

美國阿拉斯加州南部在當地時間21日晚間10時13分,發生規模7.8強震,且深度僅28公里,當局也立刻針對沿海地區發布海嘯警報,要求在震央附近200英哩的居民盡速撤離到高地。民眾也紛紛在社群網站po出連夜避難的畫面,整排逃離的車子照亮整條高速公路。

根據美國地質調查局(USGS)數據,這場地震發生在當地時間21日晚間10時13分,震央位在阿拉斯加最大城安克拉治(Anchorage)西南方500英哩處,深度僅23公里。太平洋海嘯預警中心(Anchorage)也立刻對阿拉斯加半島、科迪亞克島(Kodiak Island)與基奈半島(Kenai Peninsula)發出海嘯警報,就連美國西岸、加拿大也都可能受到影響。

Sirens blasting. Sounds of helicopters in the air. Everyone waiting the 12:05 impact time. #tsunami #Alaska pic.twitter.com/mBZmvssLQz