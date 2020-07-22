美國下令「72hrs內關閉領事館」　陸外交部：必作出正當反應

▲中國駐休士頓領事館。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國政府21日突然下令，要求中國在72小時內關閉駐德州休士頓的領事館。大陸外交部發言人汪文斌火速回應，這是美對中國採取的前所未有的升級行動，中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。

汪文斌表示，7月21日，美方突然要求中方關閉駐休士頓總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。

他指出，一段時間以來，美國政府不斷向中方甩鍋推責，對中國進行汙名化攻擊，無端攻擊中國的社會制度，無理刁難中國駐美外交領事人員，對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，沒收個人電子設備，甚至是無端拘押。

▲中國外交部發言人汪文斌作出回應。（圖／路透）

汪文斌強調，中方一貫堅持不干涉別國內政原則，滲透、干涉別國內政從來不是中國外交的基因和傳統，中國駐美外交機構始終致力於促進中美兩國人民互相瞭解和友誼，中方根據《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》為美駐華外交機構和人員履職提供便利；反觀美方，去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品，由於近期美方肆意汙名化和煽動仇視，中國駐美使館近期已經收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅，美駐華使館網站更是經常公然刊登攻擊中國的文章，「相比之下，是誰在干涉別國內政，是誰在搞滲透、搞對抗，事實一目了然。」

最後，他敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，「如果美方一意孤行，中方必將採取措施堅決應對。」

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