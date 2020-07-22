拜登曝：副手人選「有4名非裔女性」！　CNN揭可能名單

▲ 美國前總統拜登目前民調領先川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選將近，民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）民調結果持續領先現任總統川普（Donald Trump），副手人選格外受到關注。他在20日透露，目前正在考慮4名非裔女性，也已經收到有關這4人的詳細報告。

美國有線電視新聞網（CNN）21日報導，拜登登上電視新聞頻道MSNBC節目，向主持人里德（Joy Reid）表示，「我不會公布（任何可能人選的）名字，但在那些我點名的人中，有4名非裔女性。」

拜登說明，針對每名可能的人選，他都會聽取2小時的審查報告，以進行評估，截至目前已經通過約4名候選人，「當我完成所有候選人的審查，我就會縮小範圍，接著和每名人選私下討論，再做出決定。」

過去幾月來，民主黨內部對於大選門票資格的辯論日漸激烈。「佛洛伊德之死」點燃的反種族主義示威持續一個多月，部分外部團體敦促拜登，挑選非裔女性作為副手。拜登先前表示，將在8月初提名副總統人選，也曾承諾挑選女性。

CNN此前則報導，加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）、佛州眾議員德明斯（Val Demings）、亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）、歐巴馬政府國安顧問萊斯（Susan Rice）及加州眾議員巴斯（Karen Bass）都在考慮清單內。

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