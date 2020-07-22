李眉蓁論文爭議！中山大學最新聲明　論文電子檔取消「永不公開」選項

▲李眉蓁說明論文爭議。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨籍高雄市長候選人李眉蓁22日遭到週刊爆料論文有96%都是抄襲，引起社會輿論譁然。中山大學表示，已送校外專業領域公正學者審查。管理學院於102年10月1日已經要求全院論文都需經「學術論文原創性比對系統」，105年更擴展至全校，108學年度第2學期起，更要求全校研究生學位論文均需經學術論文原創性比對系統檢核。但李眉蓁是97年發表論文，當時尚未有電子論文原創性比對系統。

李眉蓁遭到週刊爆料論文有96%都是抄襲，甚至連正、異體字、標點符號疏漏都一致，引起社會輿論譁然。對此，李眉蓁稍早親上火線說明，表示「感謝一切發生，讓我倍數成長」，更強調總統蔡英文論文疑雲同樣滿天飛，「這次鋪天蓋地，我終於知道韓國瑜韓市長的心情，以及議長許崑源，為何會墜樓輕生！」李眉蓁發言僅短短約2分鐘不到，並未正面回應論文疑點，也未接受記者提問，隨後快閃離開。但對於論文內容卻未進一步做說明。

中山大學22日發出最新聲明，強調有關學術倫理案，已進入學術倫理審查機制，社會科學院已成立審定委員會，秉持公平、公正、客觀、明快原則，送校外專業領域公正學者審查。

中山大學表示，重視論文學術倫理的檢核機制，管理學院於102年10月1日已經要求全院論文都需経學術論文原創性比對系統。105年更擴展至全校。108學年度第2學期起，更要求全校研究生學位論文均需經學術論文原創性比對系統檢核，並於口試前提供比對報告予口試委員；畢業時應繳交「經指導教授簽署之論文比對結果」及「恪遵學術倫理聲明書」至系所存查，方得畢業離校。本案為97年發表之論文，當時雖尚未有電子論文原創性比對系統，及早發現違反學術倫理；另指導教授未能察覺該論文的疏漏，可能違反學術倫理，未來會加強規範究責機制。

此外，中山大學於109年4月29日已修訂「學位論文管理辦法」，除論文紙本可於國家圖書館及本校圖書館查詢外，論文電子檔已取消「永不公開」選項；電子檔原則得採「立即公開」及「一至三年後公開」。若涉機密、專利或依法限制原因需於「四至五年後公開」，應經主管認定方得為之，至多延至10年後公開。用意即在更進一步藉由透明、公開分享研究論文成果，以確保學位論文不會違反學術倫理規範。

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