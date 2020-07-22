高雄清潔隊員被爆上班鼓吹「罷免黃捷」　環保局：依規定懲處！



▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市北鳳山清潔隊一名余姓隊員在網路上被爆料，於上班時間鼓吹同事遷戶口到鳳山罷免高雄市議員黃捷，甚至是還說如何賺加班費。對此，高雄市環保局認這名隊員確實有利用上班時間，鼓吹同仁參與連署，已嚴重違反公務人員需行政中立規定，將依規定提送職工考核委員會議處。

時代力量高雄市議員黃捷罷免行動正如火如荼進行中，但有網友爆料，北鳳山區清潔隊一名余姓隊員，於6月份時利用上班時間，在辦公室內鼓吹清運班隊員連署罷免鳳山區議員，甚至還說如何賺加班費，挨批行政不中立。

對此，高雄市環保局證實，經查閱相關檢舉影片，該員於上班時間確有鼓吹同仁參與連署罷免，並唆使同仁遷徙戶口至鳳山參與罷免活動等行為，已嚴重違反公務人員需行政中立規定，將依規定提送職工考核委員會議處。另有關報導所述遷戶口賺取加班費，是戶籍居住於鳳山同仁，於投票當日有依規定出勤需求者，應依勞動部函示「勞工同意於投票日出勤者，應加給該工作時間之工資，且應不妨礙其投票」，因此沒有所謂賺取加班費一說。

環保局也表示，除了加強清潔隊紀律管理外，並責請各區清潔隊所屬人員落實行政中立，並重申相關檢舉案件處理均恪守法定程序處置，若有任何具體違法事證，將依法處理。