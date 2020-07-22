威力彩史上最高頭獎30億「4上班族均分」...彩券行闆娘曝秘訣：當時就是這麼簽

▲台中市霧峰區金錢櫃彩券行老闆娘簡瓊珠表示，當時4名上班族使用電腦選號中了30億元威力彩頭獎。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

威力彩頭獎至21日已連46槓，是史上第2長未開出頭獎。回首台灣史上威力彩最高頭獎，是2015年4月23日在台中市霧峰區金錢櫃彩券行開出的30.03億元，由4名上班族同事集資1200元、每人僅300元購買，隨著近期威力彩頭獎累積獎金越來越高，該店排隊人潮絡繹不絕，人人都想在這家曾開出大獎的店裡沾沾喜氣，成為獲得大獎的幸運兒。老闆娘簡瓊珠說，今年店家擲到了南天宮爐主，相信媽祖會保佑，「歡迎來我們店集資連碰包牌、喝發財水！」下一期威力彩將在23日開獎，頭獎上看25億元。

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▲台中市霧峰區金錢櫃彩券行。（圖／記者白珈陽攝）

▲隨著近期威力彩頭獎累積獎金越來越高，該店排隊人潮絡繹不絕。

▲2015年金錢櫃彩券行開出30億大獎。（圖／資料照／金錢櫃彩券行提供）

簡瓊珠回憶，彩券行後方不遠便是著名的林家花園，地理環境好，開出30億元大獎的前幾天，彩券行附近有許多燕子不斷徘徊，奇景令她印象深刻，當時又累積不少獎金，見4名年輕人來到店裡，她就有個靈感，說不定會開在這，便對年輕人說：「要買，會中會中喔」，4人一開始還在選擇該如何簽號，最後決定用電腦選號，沒想到真的中了大獎！

簡瓊珠表示，自從開了大獎，該店聲名遠播，生意越來越好，昨日甚至有一名年近40歲的中年男子，特地從台中清泉崗騎了半小時的機車到店購買。她興奮地說，今年元宵節過後、約2月份時，彩券行還擲筊擲到了南天宮媽祖廟的爐主，眼見獎金越來越高，或許能藉著媽祖的保佑再次帶來頭獎。

▲簡瓊珠表示，今年店家擲到了南天宮媽祖廟爐主，安奉於店內神明桌。（圖／記者白珈陽攝）

簡瓊珠提到，所謂「水能生財」，只要來店的客人，店家都會給客人喝一杯「發財水」」，讓客人財運滾滾。由於獨自包牌金額龐大，最近客人也流行「集資包牌」，彩券行提供連碰包牌的方式讓客人在店內共同集資，內容為第1區「電選10顆號碼」、第2區「1至8號全包」，下注一單位為5000元，但也可小額投資500、1000、1500、2000、2500、3000元不等金額，若是中獎，再依比例分配。

▲簡瓊珠提到，只要來店的客人，店家都會給客人喝一杯「發財水」」。（圖／記者白珈陽攝）

▲彩券行提供連碰包牌的方式讓客人在店內共同集資。

一名客人表示，金錢櫃彩券行是霧峰第一家彩券行，他自從開店以來就每天報到，已經持續9年，幾乎每天都有玩，因為老闆娘親切、小姐又漂亮，還有「發財水」能喝。自開出大獎後，平日到了下午4、5點，就能見到排隊人潮，如逢年過節更是人山人海。

▲一名客人表示，金錢櫃彩券行是霧峰第一家彩券行，他自從開店以來就每天報到，已經持續9年。

2015年中獎的4名上班族，因沒有提前報備集資購買，於是由1人代表前往台彩貴賓室領錢，之後再均分，當時扯上了國稅局稽查「贈與稅」的問題，後來國稅單位為了便民，將一些法院公證程式簡省，讓這4位好友不必負擔贈與稅。

威力彩自2008年1月22日上市以來，頭獎超過20億僅有4次，由大到小依序是2015年的30.03億、28.7億元，2013年的23.62億，以及去年8月12日開出的20.47億元頭獎。下一期威力彩將在23日開獎，頭獎上看25億元。

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