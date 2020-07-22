台北、上海「三式一省」合作超吸睛！　巨型城市成未來新焦點

▲分論壇現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

「2020台北上海雙城論壇」22日採視訊模式舉行，在下午的區域治理與合作分論壇上，雙方圍繞「多元區域發展」和「都會區域合作之現況與發展進行交流」，並希望持續透過雙城論壇的平臺，擴大合作範圍，未來或可以「巨型城市(Mega City)」的概念為基底，進行進一步的經驗分享。

雙城論壇四個分論壇今早拉開序幕，其中在區域治理與合作分論壇上，北市府副秘書長李得全指出，長三角區域一體化的範圍是「三省一市」，而台北和上海雙城的合作是「三式一省」，細數雙城在這11年來合作交流的「完成式」、「進行式」和「未來式」，並藉由「省」去繁文縟節、行政成本，以及城鄉差距，借鏡長三角一體化的規劃，進而落實都會區跨域合作模式。

上海市發展改革委副主任阮青也提到，以台北為中心的北台都會區，和以上海為龍頭的長三角地區，都是促進區域協調發展，參與國際競爭合作的重要動力源。雙方都期盼以此次論壇為契機，進一步建立交流合作機制，共同推動實質上的交流與合作。

▲台北市政府都市發展局總工程司邵琇珮。（圖／記者蔡儀潔攝）

下午的專題演講分「多元區域發展」和「都會區域合作之現況與發展」2場。台北市政府都市發展局總工程司邵琇珮指出，台北市跟周邊城市的合作交流和互利共享有助於提升競爭力，期待未來台北和上海雙城的合作和交流，能夠提供給區域治理和區域規劃經驗和學習的機會。

▲台北大學公共行政暨政策學系教授呂育誠。（圖／記者蔡儀潔攝）

台北大學公共行政暨政策學系教授呂育誠，則分享許多在跨域治理上的實務經驗。他強調，跨域治理的主要精神不僅要超越地理區域或政府傳統組織的分工限制，更要積極爭取不同領域的公、私或第三部門共同協力，以尋求更靈活的因應方式來解決公共問題。

上海方面由中國科學院南京地理與湖泊研究所研究員，同時也是長三角一體化發展決策諮詢專家陳雯進行演講。陳雯表示，長三角一體化的內涵是打破行政界限的約束，依據經濟社會和環境的區位條件差異性，把分散各個地區的資源，有效配置，進而形成一個整體合作的過程。

在交流環節上，台北向上海提問「如何看待巨型城市和周邊城市的關係」，對此上海市城市規劃設計研究院副院長熊健指出，上海和周邊城市協調共進，有合作也有良性競爭 ，除了輸出上海治理模式外，周邊城市也發揮自己的優勢，例如寧波的航運等。

另一邊，邵琇珮則回應「台北如何解決在跨域發展中遇到的最大矛盾」。她表示，政府部門有不同的施政計畫，因此有不同的機制，面對這種情況建立了「北臺區域發展推動委員會」平台、雙北合作交流平台等，希望藉此進行意見整合，發揮1+1大於2的效果。

會後雙方表達，希望持續透過雙城論壇的平臺，擴大合作範圍，未來或可以「巨型城市(Mega City)」的概念為基底進行進一步的經驗分享，相互激盪新觀點，再創兩岸城市交流的新價值。