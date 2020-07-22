登錄發票加碼抽百萬名車　後疫情時代「FUN遊苗栗」最划算

▲「FUN遊苗栗，好禮大放送」活動，獎品豐富，還可抽Luxgen百萬名車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府為鼓勵國人至苗栗旅遊，特別規劃「FUN遊苗栗，好禮大放送」，凡於指定區間入住苗栗縣內飯店旅館民宿，且發票或收據金額達1000元，即可於活動網站登錄，幸運的民眾將有機會把Luxgen百萬名車開回家。

隨著疫情趨緩，交通部觀光局為鼓勵國人出遊，推出安心旅遊振興方案。苗栗縣政府為響應此波國旅熱潮，特別加碼推出「FUN遊苗栗，好禮大放送」活動。即日起至2020年10月31日止，不論是旅行團或自由行，只要在苗栗縣合法旅宿業住宿，符合任一條件且消費達1000元（住宿期間在本縣的消費金額亦可累績），即可參加抽獎。消費金額越高、抽獎機會越多、中獎機率越大。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗為全台唯一獲得國際雙慢城認證的縣市，全縣十八鄉鎮市，無論是自然生態、田園景觀、農村文化、在地美食等都相當有特色，可說是台灣深度旅遊的首選之地。

文觀局長林彥甫局長表示，隨著疫情逐漸解封，為促進觀光產業復甦，規劃安心旅遊抽大獎活動，結合本縣特色景點、住宿、美食等，讓旅客在苗栗玩樂之際還有機會將大獎帶回家。本次活動獎項豐富，除了Luxgen百萬名車之外，還有iPhone11、Coleman營帳、總統套房、好客民宿等多項好禮，歡迎全國鄉親民眾於後疫情時期蒞臨苗栗。相關活動訊息、參加辦法以及活動規範，請上活動網站https://ls.jil.tw/。

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