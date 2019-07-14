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嘉市春遊活動得主來自台中　4000旅遊費抽中百萬名車　

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▲▼ 嘉義市春遊活動，民眾花四千抽中百萬名車，市長黃敏惠頒獎給來自臺中幸運兒。（圖／嘉義市政府提供，下同）

▲ 嘉義市春遊活動，民眾花四千抽中百萬名車，市長黃敏惠頒獎給來自臺中幸運兒。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市春遊活動2個月期間共有2萬多名旅客來嘉消費住宿，也帶進約5千萬商機，主題活動將百萬汽車開回家，日前更在律師見證下抽出來自台中的賴姓民眾。嘉義市長黃敏惠13日親自頒獎，賴姓得主表示他只登錄4千元的發票就抽中百萬汽車，第一次接到獲獎電話還以為是詐騙集團打來的，幾經確認後，直呼自己實在太幸運了!

▲▼ 嘉義市春遊活動，民眾花四千抽中百萬名車，市長黃敏惠頒獎給來自臺中幸運兒。（圖／嘉義市政府提供，下同）

黃敏惠表示，「市府持續創造亮點，嘉義市的美好等待所有旅人來發現。」，5月1日起到6月30日止，歷時兩個月的「春遊嘉義市」活動熱鬧滾滾、豐富獎品也吸引各地民眾來「嘉」遊憩，恭喜賴先生獲得百萬汽車，歡迎他成為嘉義市的觀光大使行銷嘉義市的觀光旅遊，讓每一個人都是嘉義市的觀光大使。

▲▼ 嘉義市春遊活動，民眾花四千抽中百萬名車，市長黃敏惠頒獎給來自臺中幸運兒。（圖／嘉義市政府提供，下同）

黃敏惠強調，嘉義市的住宿CP值極高，住宿服務、品質都很好，還有美食、美景、心地美的嘉義人，都是值得一遊的好理由。她另外提到，嘉義市是小而有特色的城市，6月赴日拚觀光，也吸引日本前三大旅行社之一的「日本旅行」，近期將由該社副社長帶領同仁來嘉義市踩線。而嘉義最具特色的阿里山林業暨鐵道文化景觀已於本月9日由文化部親自公告、授證為「國家級的重要文化景觀」，相信有一天更能發展為「世界級的文化遺產」，歡迎遊客來感受有深度的優質旅遊。

汽車得主賴先生表示，6月初來嘉義市進行兩天一夜的親子旅遊，從知名訂房網站訂了CP值高的住宿，體驗搭乘活動期間限定的阿里山森林鐵路檜木車廂小火車，並到文化夜市購物玩樂、也品嘗了嘉義香噴噴的火雞肉飯、並到中山路的知名飲料店排隊，力推嘉義小旅行，因為非常適合深度、悠閒漫遊。

根據交通部觀光局春遊補助案以及台灣旅宿網資料統計，嘉義市在相同補助款的5個縣市中，自由行補助剩餘房間數僅次於金門縣，位居第二名，優於嘉義縣、雲林縣及苗栗縣，而團體補助的800萬元額度也全數申請用罄。

市府觀光新聞處表示，「春遊嘉義市」活動創造上千名自由行旅客參與線上抽獎作業。活動2019年7月4日開始陸續抽出總統套房、Gogoro、Macbook Air、Tiffany項鍊、Dyson空氣清淨機及Apple AirPods無線耳機等好獎，總計抽出31位幸運得獎旅客。

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關鍵字：春遊活動,百萬名車

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