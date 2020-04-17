兒自爆每天「搭百萬名車上學」媽嚇壞！　往下一看4千人讚翻：邏輯100分

▲兒子自爆每天搭「百萬名車」上下學 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

這位弟弟太有才！一名女網友在臉書分享兒子的札記內容，文中兒子自爆「每天都搭百萬名車上下學」，似乎與媽媽的認知有所出入，令她滿頭問號。不過真相曝光後，網友們都笑說兒子邏輯100分，大讚實在是「好有想法的孩子」！

「虧他想得出來。」一名媽媽在臉書「爆廢公社公開版」上發文，表示16日幫國一的兒子簽聯絡簿時，看到兒子札記裡寫著「我每一天都搭乘百萬名車上課，每天也都搭百萬名車下課，時間一到就會來。」

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媽媽看到這邊嚇壞了，心想「哪來的百萬名車？！」接著看下去才恍然大悟。原來兒子口中「內部超大、還很有名」的百萬名車指的正是「公車」，只見兒子寫道「公車這名字人人皆曉，而且無人不知，公車也是花百萬打造的呢！哈哈！」創意聯想讓媽媽讀完後會心一笑。

▲兒子指的正是公車。（示意圖／記者邱倢芯攝）

貼文曝光後，已吸引了4千多名網友按讚，大家紛紛表示有創意，「很有才的小孩」、「我高中都是搭乘賓士上下課的，不僅空間寬敞，車身還加長，那台橘色腰帶的中興號 XD」、「邏輯很清楚」、「還有司機接送服務」、「好有想法的孩子，會換位思考」、「是加長禮車」。

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