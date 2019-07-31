有錢就是任性！BMW橫停百貨大門只為等女伴　民眾怨：夾縫中求生存

記者邱中岳／台北報導

台北市三創生活園區日前有1台BMW名車竟然直接將車停放在人行道，甚至橫躺公司大門口，警方到場處理時車主還假裝開引擎蓋檢查車子，最後警方還是依法開單舉發，事後有2名女子上車，才發現原來只是為了等人。

▲警方到場男子甚至還將引擎蓋打開檢查，看似車子壞掉的樣子。（圖／民眾提供）

警方表示，年約40多歲的林姓車主，28日下午5時許，竟然直接將車開到台北市三創3C賣場門口，整台車橫躺在大門，僅剩下一個小縫讓民眾通過，現場進出宛如「擠沙丁魚」一般，讓民眾寸步難行。

▲警方獲報到場發現男子違規，隨即對男子開單告發。（圖／民眾提供）

而民眾看不下去錄影，影片中可以看到林姓車主在警方抵達時，還下車打開引擎蓋假裝檢查車子，而警方也毫不客氣，直接依道路交通處罰條例當場開鍘2400元至4800元的罰鍰。

▲男子將車子擋在三創生活園區門口，逛街民眾進出只剩一個小縫。（圖／民眾提供）

影片最後讓民眾差點吐血，因為車主橫躺在三創門口竟然只有一個原因，就是為了等2名女乘客，而2名女乘客也若無其事的上車，車主也直接將車開走，一旁民眾看了超傻眼。

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