65歲男百萬名車內淋「整罐汽油」！上半身著火二度灼傷⋯警消破窗救出命危

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區27日上午7時許，一名男子疑因心情不佳，將百萬轎車停在萬板路路邊後，拿出整瓶寶特瓶裝的汽油朝自己潑灑，路邊民眾見到火光趕緊報警。警消到場發現男子身上著火，立即破窗將男子拉出車外，其上半身有大面積燒燙傷，意識模糊被緊急送醫搶救。警方已派員到醫院，並在現場採證釐清男子尋短原因。

▲男子在百萬名車上淋汽油自焚，警方到場採證釐清案情。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，楊姓男子（65歲）近日因心情不佳，常對家人透露輕生念頭，事發時他獨自開車出門，把新車要價百萬元的凌志lexus轎車停放萬板路路邊後，拿出寶特瓶裝的汽油全往自己身上淋，再朝身上點火自焚，頓時駕駛座冒出火光與濃煙，附近民眾見狀報警求助。

▲轎車內裝輕微燒熔，車內留有藥物。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場，發現轎車內瀰漫刺鼻濃煙，楊男身上衣物遭火引燃，於是趕緊破窗將他拖下車，同時灑水進行滅火。楊男全身有約40%面積的二度燒燙傷，傷勢集中在上半身，被緊急送往亞東醫院急救，仍未脫離險境。

轎車駕駛座一側的內裝與中央扶手被高溫燒融，左側2扇車窗則因救援需要被擊破。警方在轎車上找到空的寶特瓶與藥物，但未發現遺書，已派員到醫院調查並在現場採證，同時與家屬聯絡，將進一步釐清楊男尋短原因。

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