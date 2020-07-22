遊民身體不適通報15小時人送醫社工還未到　社工：正準備過去

▲台南永康一位龔姓遊民被民眾發現身體不適，警方接獲報案電話通報台南市社會局派員查處，結果龔男被民眾發現受傷送醫救治後，社工尚未到場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康一位龔姓遊民被民眾發現在路邊似乎身體不適，警方不斷接獲民眾報案電話，7月21日凌晨0時，警方依職權通報台南市社會局，結果隔了15個小時，社會局竟還未派人處理，龔男最後因被民眾發現受傷坐倒，趕緊打119將其送醫救治。

龔男送醫後，警方於21日下午3時多再度聯繫社會局，社會局表示，21日凌晨0時接獲警方通報，即通知永康區社工前往查處，社會局經向該社工詢問，社工表示：「正準備要過去」。

據了解，66歲的龔男，與妻離婚多年，子女不願理他，他都在永康區復國二路某大樓周邊活動，龔男曾中風，身體狀況逐年變差。數日前，大樓附近民眾發現，龔男坐倒或臥倒在路旁，許多民眾紛紛打電話報案，警方派員警到場了解，發現龔男只是不說話，精神及生理狀況稍差，研判無立即危險。

7月20日深夜，因民眾持續不斷報案，加上龔男狀況似乎愈來愈差，警方於21日凌晨0時，依職權通報社會局派員查處，未料隔了15小時，直至21日下午3時30分，龔男疑似從樓梯上的平台摔下，頭部受傷流血、身上多處挫傷而坐倒在地，民眾發現後撥打119，請消防局派救護車將他送醫。

附近民眾認為，報案這麼多次，過了10多小時，只有警方到場，社會局竟沒派人查處，這實在離譜，萬一發生人命問題，責任是誰要負？警方則表示，民眾一直報案，警方也派員查處，並依職權聯繫社會局，該故的都有做。

警方指出，21日下午3時30分，龔男被送往高雄榮民總醫院台南分院診治，警方去電社會局詢問，為何一直不派人處理，社會局指出，21日凌晨0時接獲警方通報，就已通知永康區的社工查處了。社會局再進一步聯繫該社工查證，居然獲得「正準備要過去」的回應。

台南市社會局表示，值機手機未接、社工接獲通知未到場，皆屬嚴重過失，將進行調查，如相關違失情節屬實，一定依規定嚴懲絕不寬貸。

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