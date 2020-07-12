▲文昌帝君及牧師「神助攻」，饒慶鈴擔任智慧開竅官為社工祈福加油 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

社會工作師考試即將於8月份登場，台東縣政府為發展社會工作專業制度，特別辦理社會工作師考前衝刺班，協助縣內社工人員取得專業證照，12日於結業前舉行祈福集氣活動，由饒慶鈴縣長主持，透過文昌帝君及牧師的「神助攻」下，祝福考生文思泉湧，金榜題名。

活動採自由參加形式，共有100餘位考生參與，首先邱德福牧師帶領考生禱告，隨後由饒慶鈴縣長帶領考生向文昌帝君祈福，並於活動中擔任「智慧開竅官」，持文昌筆點考生天靈蓋，象徵開啟智慧；社會處高忠雲副處長持紅砂盤，隨後由社會處陳淑蘭處長發放「應援文昌筆」。藉由文昌帝君降賜的「智慧筆」，為考生點竅開啟智慧、安定心性；社會處更貼心提供準備「應援文昌筆」、「考試神器」，幫助社工考生旗開得勝，下筆有如神助。

饒慶鈴表示「社福關懷」是任內推動的重要政策之一，讓台東縣民感受到關懷的溫度，讓更多需求能夠被看見、照顧，這些都必須藉著專業的社工人員共同戮力達成。社工人員常面臨高工時、高壓力的環境，深入社會上各個看不見角落服務，臺東縣在社工人員的需求相當大，社會工作師考試即將於8月份登場，社會處也貼心為大家進行考前衝刺，所以，她就跟社會處說，透過牧師禱告，以及文昌君的幫忙，安定與沉澱心情，希望大家都能金榜高中。

社會處長陳淑蘭指出，目前台東縣社會工作從業人員約446人，其中社會工作師144人，社會工作師考試自86年開始，依規定縣市社會工作師達15人可成立公會，直至102年底台東縣才成立社會工作師公會，當時公會會員僅37人。社會工作師為專業助人工作者，扮演推動社會福利政策、改善社會問題的中堅角色。取得證照必須受過一定的專業教育及實習時數方能報考，而考科多達7項，測驗考生專業知能、專業倫理及實務工作等各項能力，近5年來考試錄取率約18%，遠低於其他專業人員證照錄取率，要擠進窄門相當不容易，故此次特別辦理本次研習及祈福集氣活動。

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