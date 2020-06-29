會談倒數15分鐘終於抬頭！「一句話」讓社工揪心：漫長等待是值得的

▲不是每個孩子都能在一開始就順利建立關係，沈默也是一種好的陪伴。（示意圖／stocksnap）

記者林育綾／綜合報導

「沈默」有時候也是一種好的陪伴！兒福聯盟日前分享一件案例，社工與剛失去爸爸的孩子小霖（化名）會談，但從一進入會談室開始，小霖只是抱起一旁枕頭，低頭不發一語，直到倒數15分鐘才終於抬頭說了一句話，那句話雖然讓社工難過，但只要打破沉默，前面漫長的等待都是值得的。

兒盟社工分享，為了與剛失去父親的小霖會談，當天事先準備了準備了繪本、桌遊、牌卡⋯各式各樣的媒材，也思考了很多小霖這年紀會感興趣的話題，只希望在初次見面時，個案能好好放鬆聊天；沒想到小霖對於滿桌的工具都不感興趣，一進入會談室，就只是抱起枕頭，低頭不發一語。

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即使社工說「今天是我們第一次見面，我準備了桌遊要跟你一起玩喔！」小霖還是一點反應都沒有，因此又說「如果現在還不想講話沒關係，我可以等。」

社工表示，當指針一步步地往前走，時間過了將近半個鐘頭，倒數15分鐘時「小霖終於抬頭看向我了」，但開口的第一句話卻是「你不累嗎？」他坦承這句話聽了有點難受，但是當孩子願意開口，「我就覺得前面如此漫長的等待和沉默都是值得的」。

這場沈默並非毫無意義，社工提到，不是每個孩子都能在一開始就順利建立關係、好好的聊一場，但只要願意 #用真誠等待每個孩子獨有的步伐，沉默也是一種很好的陪伴。