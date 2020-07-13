棄單數激增！暖男外送員反道謝「提供溫飽」　善舉引1.6萬人讚爆

▲外送員將棄單的餐點送給街友吃。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

餐點外送的服務既方便又快速，只要動動手指，就可以輕鬆等待好料上門，卻有民眾濫用這樣的方便，點了餐點又無故棄單。一名「Foodpanda」的外送員日前表示，自己時常送餐到一半，就發現顧客棄單、取消訂購。由於餐點早已製作完畢，丟掉也十分浪費，因此原PO便化身為超級大暖男，將這些美食提供給街友、遊民，暖舉吸引1.6萬人讚翻。

這名網友日前在「爆怨公社」上，以略帶諷刺的口吻表示，自己是一名外送員，「感謝訂購Foodpanda美食外送的人，由於您的棄單、取消單，給予更多街友、遊民的溫飽｣。原PO其實每天都有在外送，只是最近的取消單實在太多，所以便忍不住來「爆怨」。

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▲原PO善舉吸引1.6萬人讚爆。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO表示，自己的經濟能力還可以，「給予需要的人才重要，也希望不要浪費食物」，因此便將這些餐點提供給街友和遊民，讓這些更需要的人能夠飽餐一頓。

原PO的善舉引來1.6萬人按讚，不少網友紛紛感動表示，「你很棒！謝謝你的善心」、「至少不會浪費食物」、「你這樣還不給你讚爆」、「物盡其用，同時幫助需要的人」、「謝謝你讓社會多了點溫暖」、「世界更美好」、「真是帥爆了」、「謝謝您對這些街友們的關懷愛心」。

不過也有不少網友仍對「棄單」感到氣憤，因此也斥責，「訂了又棄單是啥概念」、「為什麼可以棄單呀？怎麼好意思呢」、「很爛耶這種人」、「棄單不可取」。