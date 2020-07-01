搶劫畫面全放送！CNN女記者現場直播　突遭遊民持刀進逼

記者吳孟臻／綜合報導

CNN巴西台記者馬塞朵（Bruna Macedo）27日在現場連線播報時，被一名遊民持刀搶劫，驚險過程全被攝影機拍下，並直播出去，所幸突發事件並無造成人員傷亡。

當天，因為聖保羅下起豪大雨，泰特河（Teté River）水位上漲，馬塞朵到班德拉斯橋（Bandeiras Bridge）進行現場報導的工作，與棚內主播柯倫波（Rafael Colombo）連線直播時，一位穿著黑色上衣的男子出現，並漸漸靠近她。

面臨突發狀況的馬塞朵保持冷靜，微微退後幾步，有禮貌地向男子問好，沒想到男子突然亮出一把刀，命令她交出2支手機，男子搶得公務機和私人手機後逃離現場。因為事情發生得太突然，搶劫過程全被直播傳送出去，畫面過了一小段時間才被切掉。

據了解，男子是一名街友。柯倫波向當地媒體《聖保羅頁報》（Folha de São Paulo）表示，馬塞朵受到很大的驚嚇，但幸好沒有受傷，已在意外發生後回到電視台。

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Repórter da CNN (Bruna Macedo) roubada ao vivo hj.



Será que a mídia vai apoiar ela como esta apoiando o @oswaldojor

***Vídeo completo***#OswaldoPresoPolitico pic.twitter.com/d9YuV0nC2Q — @OMeuTreinador (@oBrunoEstevao) June 27, 2020

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