南韓教會後天「解禁」！辦活動、聚餐都不會挨罰...今確診爆增63例

▲南韓國務總理丁世均表示，24日起解除教會聚會、供餐等禁令。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國務總理丁世均（정세균）22日在會議中宣佈，後天（24日）起將解除禁止教會群聚、共同用餐等禁令。

根據《韓聯社》，丁世均今（22）日在首爾中央災難安全對策本部的會議上指出，多虧境內大部分教堂與信徒持續遵守政府制定的防疫守則，近期教會幾乎未再傳出小型聚會所引起的感染案例。

丁世均補充，「不過依照疫情的演變與發展，地方政府仍可下達行政指令。」

據悉，南韓防疫當局為阻止新冠病毒擴散，本月10日下午6時起曾下令禁止教會舉辦活動、小型聚會，並禁止教堂供餐給前來禮拜的信徒，違者可處300萬韓元以下罰金；不過因為未將教會指定為高感染風險場所，教會仍可照常舉辦禮拜活動，出席者皆須配戴口罩。

▲南韓首爾汝矣島純福音教會信徒戴上口罩、用洗手液消毒。（圖／達志影像／美聯社）

丁世均也表示，最近南韓2周以來疫情較為穩定，「不過直銷販賣業與療養院內的群聚感染現象仍舊存在，尤其是直銷業者，在動線與行蹤上較難以被掌握，甚至因為有人說謊，導致錯過防疫上的黃金時間。」

根據南韓防疫當局統計，截至今（22）日0時為止，前日共通報63名確診者；目前總共累積13879名確診者，其中有297名患者死亡。

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