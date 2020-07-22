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台灣「新冠檢測」參加國際試驗　工研院「40分鐘快速檢驗」準確率獲肯定！

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▲▼0722疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲工研院生醫與醫材研究所林啟萬所長。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣COVID-19防疫有成，現今各國也積極投入相關研發。台灣也參與「國際檢測能力測試」，比對新冠肺炎檢驗試劑效能與實驗室檢測能力，台灣共有三個單位參與，主辦單位提供8個測試樣本進行盲測，結果在6月底公告，結果顯示台灣研發產品正確率媲美國際知名大廠，台灣研發的檢測產品具國際水準。

工研院生醫與醫材研究所林啟萬所長指出，疫情發生初期，國內產學研界即投入快篩檢測研發，截至目前，食藥署已核准7件檢驗試劑專案製造及26件檢驗試劑專案輸入。

請繼續往下閱讀...

為評估檢測能力，國際獨立第三方分子診斷品質管理監測機構（Quality Control for Molecular Diagnostics, QCMD）舉辦COVID-19 檢測能力測試（Proficiency Test），本次能力試驗共有60個國家與超過400個實驗室報名參加，台灣共有三個單位參與。

林啟萬說，其中工研院開發之iPMx分子快速檢驗系統，QCMD盲測檢測結果全數正確，獲得高度滿意結果，該系統最快可於40分鐘內得到定性判別結果，且僅有可樂罐的大小，其創新機構設計與精準度也展現台灣前瞻的研發科技能力。

▲▼0722疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮官陳時中最後也補充，會進一步討論給予廠商的獎勵辦法，目前國內檢驗量能充足，檢測結果準確可靠，請國人安心，並請持續落實個人衛生、保持社交距離，部分國家逐步重新開放各種集會、學校、商家、公共設施及戶外活動後疫情回升，台灣疫情雖已趨緩但仍不能掉以輕心，將持續強化邊境管控，並適時調整邊境管控措施，以阻絕病毒於境外。

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