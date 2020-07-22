台灣重啟國際醫療！　8/1起有條件開放「外籍人士」來台就醫

▲指揮中心醫療應變組副組長石崇良。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣長期推動國際醫療服務，因全球COVID-19疫情影響，自今年3月19日實施邊境管制措施，限制非本國籍人士入境，使部分國外病人無法來台而中斷治療。中央流行疫情指揮中心今（22）日表示，8/1將有條件開放外籍人士來台就醫，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出申請，會根據醫療計畫書評估時間，最長就是待3個月。

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▲非本國籍人士申請來台就醫。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

醫療應變組副組長石崇良指出，現考量國內疫情穩定，且醫療量能尚有餘裕，自今年8月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請，衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務。

有來台就醫需求的外籍人士，可申請其配偶或3親等內親屬2人陪同，必要時得增加1位居住國的醫事人員或其他照護者隨行，所需文件、資料包含醫療保險證明、檢疫切結書、入境健康證明（登機前三日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告），及收治醫療機構擬定之入境防疫計畫、醫療計畫書等，由醫療機構代申請人向衛福部提出入境就醫許可申請，申請人或醫療機構於取得衛福部同意函後，可赴相關機關（構）辦理特別入境許可。

經過許可入境來臺就醫及其陪同者，需於旅客報到（check in）或登機時，向航空公司地勤人員出示登機前3日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告，並於航程期間全程配戴口罩；入境後應進行14天居家檢疫，並於檢疫期滿時配合採檢措施，檢驗結果為陰性者，才可至醫療機構接受醫療服務。

若有緊急醫療需求者，則可由收治醫療機構直接安排入住專責病房或負壓隔離病房住院，經1次採檢結果為陰性後，接受醫療處置，於14天檢疫期間需比照COVID-19疑似個案進行照護。另申請人在台期間的檢疫費、採檢費、醫療診治費用皆為「自費」，收治醫療機構應負責協助安排其必要的檢疫及採檢措施，包含防疫旅館住所、防疫交通接送及就醫安排等。

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