南韓「前線」部隊驚染新冠！陸軍8人接連發燒...「零確診」北韓嚇傻

▲南韓京畿道抱川，與北韓接壤的前線陸軍部隊驚傳8人確診。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道抱川市一處陸軍前線部隊，驚傳8名士兵接連感染新冠肺炎（COVID-19），且密集接觸者多達50人以上，已針對該部隊所有成員進行篩檢，正等待篩檢結果出爐，不排除確診人數會持續增加。

根據《韓聯社》報導，軍方消息人士22日表示，8師團轄下的該部對其中2名士兵20日出現發燒等疑似症狀，送往鄰近醫院接受篩檢後，隔日結果顯示陽性反應。

駐屯當地的部隊在得知隊員確診後，立刻實施疫調，並實行全員篩檢，結果被分類為密集接觸者的6名士兵也宣告確診，截至22日上午該部隊共計8人確診。

最初染病的2名隊員感染途徑仍在調查中，僅能得知2人在上個月初休假，其中1人於10日曾外出，推測可能是染病的原因之一。

軍方除了隔離50多名密集接觸者，為阻止病毒繼續在軍隊內擴散，也針對其餘170多名隊員實施預防性隔離。

軍方在隊內出現確診者後，已嚴格要求隔該駐屯地部隊，並分配軍內疫調檢查官進行相關工作，揪出感染原因與途徑。

目前南韓軍隊累積確診者共66人。根據國防部統計，依照防疫當局標準，有84人隔離中，而依照軍方標準，有944人隔離中。

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